Ausverkauftes Konzert in der Muziekgieterij : Käse, Schumi und die Waterboys

Lässig am Mikrofon: Mike Scott, Frontmann von The Waterboys, beim Konzert in Maastricht. Foto: Tim Griese

Maastricht Mike Scott spielt mit seinen Waterboys ein ausverkauftes Konzert in der Muziekgieterij Maastricht. Rund 1200 Zuhörer erleben eine Show mit ausuferndem Rock ’n’ Roll.

Rund drei Stunden Zeit nimmt sich die britische Rockband The Waterboys für ihr Konzert in der Muziekgieterij in Maastricht. Zwei Sets plus Zugaben gibt es zu hören, zwischendrin gönnt sich die Formation um Frontmann, Sänger, Gitarrist und Cowboyhutträger Mike Scott eine kleine Pause. Am Ende bleiben grandiose zweieinhalb Stunden Nettospielzeit. Die rund 1200 Fans in der ausverkauften Konzerthalle bekommen eine ganze Menge für ihr Geld.

Star des Abends ist aber nicht der lässig am Mikrofon stehende 64-jährige Schotte Mike Scott, das einzig verbliebene Gründungsmitglied der Band. Für die große Show ist Keyboarder „Brother“ Paul Brown verantwortlich, der so virtuos auf seine Hammondorgel eindrischt, dass den Zuhörern die Münder offenstehen.

Das Instrument erweist sich als stabil, die gedrechselten Holzbeine brechen nicht weg, und es fliegen auch keine Tasten aus ihren Verankerungen. Wundern würde das niemanden, so sehr malträtiert der Grammy-prämierte Künstler aus Nashville, breit grinsend und mit ergrautem wehenden Haar, seine Apparatur. „Für mich geht es nur um die Musik, um Herz und die Seele“, wird er auf seiner Webseite zitiert. Das ist in jedem Ton und in jeder Bewegung zu spüren.

Ihm gegenüber auf der anderen Bühnenseite sitzt ebenfalls an einem Keyboard James Hallawell. Die beiden spielen sich die Parts zu, der Spot auf dem einen, dann auf dem anderen. Hallawell steht auf, seine Finger fliegen förmlich über die Tastatur. Ein musikalisches Duell entbrennt, die Künstler stacheln sich zu Höchstleistungen an. Komplettiert wird die Band, die schon so viele Musiker kommen und gehen gesehen hat, in Maastricht von Aongus Ralston am Bass und Eamon Ferris am Schlagzeug.

Nicht mehr dabei ist Steve Wickham mit seiner Fiddle. Er zog sich im vergangenen Jahr vom Tourgeschäft zurück, was nicht ohne Folgen für die Liveshows bleibt. Nach Folk klingt das, was die Band serviert, nur noch ganz selten. Stattdessen gibt es ausufernden und Blues-durchtränkten Rock ‘n‘ Roll, der von den Zuhörern, die bis auf die Balkone dicht gedrängt stehen, frenetisch gefeiert wird.