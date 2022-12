Konzertreihe in Nideggen : Alvaro Soler kommt zur „Bühne unter Sternen“

Nideggen Der Latin-Pop-Star gastiert im Zuge seiner „Summer 2023 Open-Air-Tour“ auf Burg Nideggen.

Latin-Pop-Star Alvaro Soler tritt im kommenden Jahr im Rahmen der Konzertreihe „Bühne unter Sternen“ auf Burg Nideggen auf. Das hat der Aachener Konzertmanager Christian Mourad im Namen der Organisatoren am Donnerstag bekanntgegeben. Der spanisch-deutsche Musiker soll demnach am Freitag, 1. September 2023, im Zuge seiner „Summer 2023 Open-Air-Tour“ in der Eifelgemeinde im Dürener Südkreis gastieren. Es ist der erste Name, der für die in der Regel vier Konzerte umfassende Reihe bekanntgegeben worden ist.