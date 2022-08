Kurpark Classix 2022 : Álvaro Soler entfacht große Emotionen

Annas großer Auftritt: Sie darf mit Stargast Álvaro Soler bei den Kurpark Classix auf der Bühne stehen. Foto: Andreas Herrmann

Aachen 3700 Menschen besuchen den Auftritt des Deutsch-Spaniers am Montagabend. Eine Zuschauerin wird dieses Konzert so schnell wohl nicht vergessen.

„Alma de Luz“, „Seele aus Licht“: Ihren Lieblingssong wird die junge Anna wohl nicht so schnell vergessen. Am Montagabend bei den Aachener Kurpark Classix mit Stargast Álvaro Soler hatte sie den Song auf ein Plakat geschrieben und vor der Bühne in die Höhe gehalten.

Álvaro Soler sieht das Schild und holt Anna – völlig spontan – im Scheinwerferlicht und umgeben von seiner grandiosen Band auf die Bühne. Hinter dem 31-jährigen spanisch-deutschen Popsänger darf sie sich auf ein kleines Podium stellen, er greift zur Gitarre, stimmt das wehmütige Lied an und kommt dann beinahe aus dem Konzept.

Einsatz für Anna. Sie singt wunderschön mit einer Stimme, die geschult klingt, ist beherrscht und sicher. Schließlich kommt es zum Duett und das Publikum jubelt beiden zu – was für ein Moment während des Konzerts, das den Sänger und Entertainer bei seiner „European Summer Tour 2022“ nach Aachen führt.

Über 3700 Menschen sind gekommen, um mit ihm zu singen, zu tanzen, zu träumen, einmal alles zu vergessen, was das Leben in letzter Zeit so schwer und grau gemacht hat – unter anderem bedingt durch Corona. Beim musikalischen „Warm-up“ springt sein zwei Jahre jüngerer Bruder Greg Taro zunächst an den Bühnenrand und beweist, dass das Talent zu Gesang und Tanz offensichtlich in der Familie liegt. Später wird es einen dynamischen Doppelauftritt mit Álvaro geben.

Soler liefert in diesem Montagskonzert zwei Stunden lang einen furiosen „Ritt“ durch seine Produktionen, allem voran „Magia“, das neue Album. Aber auch Hits sind dabei, die schon lange das Gefühl von Strand, Sonne und Freude vermitteln und auf nahezu keiner Party fehlen. Es wird gesungen und getanzt, die Arme fliegen in die Luft, selbst auf der hohen Tribüne, bei der es nur wenig Platz zum Hüftschwingen gibt. Die Fans schaffen es.

Wer auf der Rasenfläche steht, hat es zwar nicht so bequem, dafür besteht die Chance, dem Star nahezukommen. Soler nutzt gleich drei Mal die Gelegenheit zum Bad in der Menge, scheint unendliche Kondition zu besitzen, legt sich hinein in seine Songs, springt, dreht sich um sich selbst.

„Zwei Jahre haben wir gewartet, endlich feiern wir diesen Abend“, meint Veranstalter Christian Mourad – und er hat Recht. Als die Trompeter ihre Fanfaren schmettern und Nebelwolken das bunte Scheinwerferlicht modellieren, ist das ein Signal für diesen heißen Abend, obwohl die Temperaturen eher herbstlich abgesackt sind.