Neu im Kino: „Die Kairo-Verschwörung“ : Moralische Abgründe an der Koranschule

Adam (Tawfeek Barhom) gerät an der Kairoer Koranschule in ein Spiel um Macht und Autorität. Foto: -/Atmo - X Verleih AG/dpa

„Die Kairo-Verschwörung“ ist ein Thriller um einen Studenten an der Kairoer al-Azhar-Universität, der ins Intrigenspiel um die Wahl eines neuen Großimams hineingezogen wird.

Adam lebt mit seiner Familie in einem kleinen Ort an der Küste von Ägypten. Mit seinem Vater rudert er jeden Morgen aufs Meer hinaus, um Fische zu fangen. Sein sehnlicher Wunsch aber ist es zu studieren. Der Imam des Dorfes unterstützt ihn.

Adam erhält ein staatliches Stipendium und wird an die al-Azhar-Universität von Kairo aufgenommen. Die im 9. Jahrhundert gegründete Hochschule ist eine der ältesten Universitäten; ihr Oberhaupt ist die höchste Autorität des sunnitischen Islams. „Fatwas“ (Empfehlungen) des Großimams sind nicht nur in Gesetzesfragen von großer Bedeutung.

Adam, der sein Dorf bisher noch nie verlassen hat, aber den Koran in- und auswendig kennt, findet sich inmitten einer Heerschar weiße Kaftane und rot-weiße Azhari-Feze tragender Studenten wieder. Ein Student namens Zizo nimmt sich seiner an.

Doch dann stirbt der Großimam. Der oberste Rat, ein Gremium von 27 Imamen, muss in geheimer Abstimmung den Nachfolger bestimmen – der Startschuss für Machtkämpfe und Intrigen, denn der Inhaber der höchsten religiösen Macht beeinflusst in Ägypten auch maßgeblich Staat und Politik.

Ibrahim ist die spannendste, aber auch schillerndste Figur in einem Film, in dem jeder unter dem Deckmantel der weltlichen oder religiösen Funktionen seine Position zu optimieren versucht. „Die Kairo-Verschwörung“ fasziniert insbesondere dort, wo die Weltzugewandtheit der al-Azhar-Angehörenden im krassen Gegensatz zu der von der Universität verkörperten Erhabenheit steht: Wenn Studierende sich für einen Kurzausflug in die Stadt aus einem Seitentor stehlen, in verborgenen Winkeln eine Zigarette rauchen oder unverhofft ein Handy zücken. In diesen Momenten verströmt der Film etwas von einem kleinen Internatsdrama. (Aachen: Eden) ★★★★☆