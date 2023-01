Aachener dreht Protest-Film : „Wenn wir leise werden, stirbt die iranische Revolution“

Im Gespräch

Foto: Woodywoodsn

Omid Mirnour ist in Aachen geboren und aufgewachsen, seit zehn Jahren lebt der 31-Jährige in Berlin. 2012 gründete er das Projekt „Streets of Berlin“, bei dem er Obdachlosen in Videointerviews eine Stimme gegeben hat. 2015 erhielt er dafür den Deutschen Multimediapreis in der Kategorie „alles inklusive“. Der Filmemacher führt Regie und produziert Serien, Dokureihen, Werbefilme und Musikvideos.

Shermine Shahrivar ist in Teheran geboren und mit ihren Eltern nach Aachen gezogen, als sie ein Jahr alt war. Noch während ihres Studiums der Politikwissenschaft an der RWTH Aachen wurde sie 2004 in Duisburg zur Miss Deutschland gekürt. Seither ist das Model regelmäßig im Fernsehen zu sehen: als Moderatorin, Schauspielerin und Show-Teilnehmerin. Die 40-Jährige lebt mittlerweile in Berlin.

Der Kurzfilm „Korruption auf Erden“ ist elf Minuten und 38 Sekunden lang und am 29. Dezember in verschiedenen Sprachen erschienen. Es gibt eine deutschsprachige Version, eine englische mit spanischen Untertiteln und eine auf Farsi mit arabischen Untertiteln.