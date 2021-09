Neue Ausstellung im Leopold-Hoesch-Museum : Wo endet die Linie, wo beginnt die Fläche?

Düren Die Ausstellung „Linien und Körper“ beginnt am 26. September im Dürener Leopold-Hoesch-Museum. Dort zeigt Walter Dohmen seine Malerei – dabei ist er eigentlich für anderes bekannt.

Der Künstler Walter Dohmen hat sich im Bereich der grafischen Kunst international einen Namen gemacht. Die Techniken vermittelt er bis heute als Lehrer und Dozent. Dieser Teil seines Schaffens wird in seiner Ausstellung „Linien und Körper“ im Dürener Leopold-Hoesch-Museum jedoch weitestgehend ausgeschlossen. Dort liegt der Fokus auf der Malerei – auch wenn es sicherlich Verbindungen zwischen den verschiedenen Kunstformen gibt, in denen sich Dohmen bewegt.

„Das fand ich interessant“, sagt Kurator Markus Mascher. „Es gibt ein beachtliches malerisches Werk von Walter Dohmen, das aber selten gezeigt wird.“ Und so hat er sich zusammen mit dem Künstler aus Langerwehe an die Auswahl gemacht. Was sich, wie der Titel bereits verrät, durch all seine Gemälde zieht, ist die Linie. Aber: „Ab wann wird die Linie zur Fläche?“, wirft Markus Mascher als Frage in den Raum.