Neue Ausstellung im Fotografie-Forum Monschau : „Wie haben Sie das gemacht?“

Beim Aufbau der aktuellen Ausstellung im Fotografie-Forum Monschau: Nina Mika-Helfmeier hat aus dem ehemaligen Atelierhaus an der Rur ein international anerkanntes Museum gemacht. Foto: Marco Rose

Monschau Nina Mika-Helfmeier hat in Monschau ein besonderes Ausstellungshaus etabliert. Nun feiert es 20-jähriges Bestehen.

New York, Paris, Wien, Monschau: Es sind Aufzählungen wie diese, die in aller Kürze eigentlich alles über den Stellenwert des Fotografie-Forums der Städteregion Aachen in Monschau aussagen. Als einziges Haus in Deutschland präsentiert das Fotografie-Forum 2018 die ansonsten nur in internationalen Metropolen gezeigte Retrospektive des großen US-amerikanischen Fotografen Bruce Davidson.

Oder ganz aktuell: Monschau, Berlin, New Hampshire. Die in Monschau über einen Zeitraum von drei Jahren entwickelte Ausstellung der Arbeiten von Lotte und Ruth Jacobi wird anschließend in der deutschen Hauptstadt von der Kritik gefeiert und fasziniert später sogar das US-Publikum. Die Geschichte des einst als Kunst- und Kulturzentrum (kurz KuK) gegründeten Hauses inmitten der historischen Altstadt Monschaus ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich und dabei untrennbar mit einem Namen verbunden: Nina Mika-Helfmeier.

Vor 20 Jahren betritt die heute 58-Jährige das Gebäude an der Rur zum ersten Mal – und ist schockiert. „Das Haus war in einem extrem schlechten Zustand“, erinnert sie sich. Es beherbergte bereits eine Grundschule, eine Außenstelle des Finanzamts sowie ein Asylbewerberheim, stand seit geraumer Zeit leer und wurde in dieser Zeit auch nicht beheizt. Für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des damaligen Kreises Aachen stand jedoch fest: Diese Immobilie hat Potenzial!

Eines der Werke in der Ausstellung: Eine Straßenszene aus Wien im Jahr 1976, eingefangen von Stefan Moses.

„Ich hatte damals ein Konzept für die Einrichtung eines Atelierhauses erstellt. Bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie spielte dann auch die touristische Strahlkraft Monschaus eine große Rolle“, sagt Mika-Helfmeier, die seinerzeit als Leiterin der Stabsstelle für Projektentwicklung und Kulturwirtschaft im Kreishaus in Aachen arbeitet. Die promovierte Volkswirtin und Soziologin war in ihrer Jugend zum ersten Mal mit Fotokunst in Berührung gekommen. „Ich liebte die Arbeiten von Anton Corbijn und hatte ein Poster von ihm in meinem Zimmer aufgehängt.“ Auch für die Arbeiten von Bruce Davidson oder die der großen deutschen Reportage-Fotografin Barbara Klemm begeisterte sie sich. An die Gründung eines Museums für Fotografie mochte Nina Mika-Helfmeier vor 20 Jahren aber nur in ihren kühnsten Träumen denken.

Als das KuK nach einem Beschluss des Kreistags gegründet wird, betreut Mika-Helfmeier den Aufbau des Atelierhauses, in dem regionale Künstler gleichermaßen arbeiten wie ausstellen können. Die ersten Jahre kann sich das Haus dank der Landesförderung gut entwickeln, die Immobilie wird saniert und bietet fortan vielen Kreativen eine künstlerische Heimat. Doch das Konzept erweist sich als problematisch: „In Aachen und Umgebung wurden weitere Atelierhäuser gegründet, die für viele Künstler aufgrund der zentralen Lage deutlich attraktiver waren.“ Nach und nach verschiebt sich der Fokus hin auf den reinen Ausstellungsbetrieb. Nachdem es bereits in den Anfangsjahren im kleinen Rahmen Ausstellungen von Fotokunst gegeben hat, kommt es 2010 zur ersten Verbindung des KuK mit der Fotoszene.

Die Ausstellung Eröffnung am 7. November im Aukloster Unter dem Titel „Allianzen“ zeigt das Fotografie-Forum ab Sonntag, 7. November, knapp 140 Fotografien aus der eigenen Sammlung – vertreten ist das „Who’s who“ der deutschen und internationalen Fotoszene. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag um 12 Uhr von Städteregionsrat Tim Grüttemeier im Aukloster in Monschau. Der ist voll des Lobes: „Das KuK hat sich in den ersten 20 Jahren von einem regionalen Kunst-Experiment zum Fotografie-Forum gemausert. Ein Haus, das eine Strahlkraft im Bereich der Fotografie hat, die weit über NRW hinausgeht.“ Geplant sei eine weitere Öffnung des Hauses als regionale Bildungsstätte für kunstinteressierte junge Menschen. (mar)

Der Rest ist Geschichte: Ausstellungen von Starfotografen wie Jim Rakete, Anton Corbijn und Robert Lebeck begründen den erstklassigen Ruf des Hauses. Die Geschichte des KuK ist auch die Geschichte einer Verwaltungsmitarbeiterin, die sich zu einer international anerkannten Ausstellungsmacherin entwickelt. „Frau Mika-Helfmeier, wie haben Sie das gemacht?“, möchte man in Anspielung an den legendären Buchtitel von François Truffaut fragen. Mika-Helfmeier winkt ab. „Es ist eine Illusion zu glauben, dass das ein Mensch allein schaffen kann!“ Man dürfe in dem Job nicht abheben, sagt die Kuratorin, „sich nicht der Arroganz hingeben oder der Eitelkeit verfallen, wie sie in der Szene immer wieder zu beobachten ist. Ich kuratiere die Ausstellung und ich vermittle die Kunst. Ich selbst mache aber keine Kunst“. Das Rampenlicht gehöre den Künstlern. „Sie sind diejenigen, die die Fotos machen. Meine Aufgabe ist es, sie auszuwählen und ein Raumkonzept zu erstellen.“

Wer durch die im Werden befindliche Ausstellung zum 20-jährigen Geburtstag des Hauses geht, mag erahnen, wie schwierig diese Aufgabe bisweilen ist. 132 Fotografien aus der Sammlung des Forums hat Mika-Helfmeier so geschickt gruppiert, dass innerhalb verschiedener Themenbereiche immer wieder neue Bezüge zwischen den Arbeiten der Künstler offenbar werden. So bieten die Arbeiten bekannter Reportagefotografen im Erdgeschoss einen Streifzug durch die deutsche Nachkriegsgeschichte, im Obergeschoss dominieren legendäre Porträts von Starfotografen wie eben Anton Corbijn, doch es bleibt auch Raum für Skurriles und Abseitiges. Die Ausstellung ist ein Wiedersehen mit vielen Künstlern und Weggefährten des KuK.