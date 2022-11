Neue Ausstellung in der Bundeskunsthalle : Welcome to the Shitshow! – Schräge Werke der Kunstgeschichte

Schielende Nofrete: Büste von Hans-Peter Feldmann in der Ausstellung „Ernsthaft?! Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst“ in der Bundeskunsthalle in Bonn. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Bonn Unter dem Motto „Ernsthaft?! Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst“ wagt die Bonner Bundeskunsthalle einen alternativen Blick auf die Kunstgeschichte. Mit dabei: groteske Skulpturen, Trashfilme und viel Kitsch.

Eine Ausstellung über „enthusiastische Peinlichkeit“ - und das erste, was der Besucher bei Betreten sieht, ist er selbst. Doch sind wohl weder Publikumsbeleidigung noch Selbstreflexion der tiefere Sinn der Spiegelkonstruktion des Niederländers Gabriel Lester. Vielmehr soll sie ein Spiegelkabinett symbolisieren, wie es auf Jahrmärkten anzutreffen ist. Dahinter ein großer Saal, in Bonbonfarben gehalten; eine Erinnerung an den legendären ersten Themenpark, der 1903 auf Coney Island in New York eröffnet wurde.

Dass der Einstieg zur neuen Ausstellung „Ernsthaft?! Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst“ in der Bonner Kunsthalle diesem Jahrmarktflair nachempfunden ist, unterstreicht den Charakter des folgenden Kuriositätenkabinetts. Rund 100 Künstler sind mit Werken vertreten, vom niederländischen Renaissancemaler Pieter Bruegel dem Ältere (1525-1569) zum französische Schriftsteller Alfred Jarry (1873-1907) und dem belgischen Maler Rene Magritte (1898-1967) - eine breite Palette.

Bruegels Schnitt „Die drei Narren“ ist dabei das älteste Exponat. Es eröffnet einen Gang durch die Zeit, der über den Dadaismus und die minimalistische Kunst auch zum „Camp“ kommt: Damit ist die ästethische Verschmelzung von Kitsch und schlechtem Geschmack gemeint, die sich in der queeren Szene großer Beliebtheit erfreut. Die Schau präsentiere so „eine alternative Lesart der Kunstgeschichte, die sonst mit sehr viel Ernsthaftigkeit daher kommt“, sagt die Intendantin der Kunsthalle, Eva Kraus, zur Eröffnung am Donnerstag.

Plakativ da auch die Rückwand des Saals: der Schriftzug „Welcome to the Shitshow“ (wohlwollend übersetzt: „Willkommen zum Desaster“) über dem Union Jack, der Flagge des Vereinigten Königreichs. Der britische Künstler Jeremy Deller schuf die Wand ursprünglich als persönliche Reaktion auf den Brexit, den Austritt des Landes aus der EU. Doch wollten sich die Macher der Bonner Ausstellung vor allem der doppelten Ironie des Werkes bedienen, erklärt Jörg Heiser, der die Schau gemeinsam mit Cristina Ricupero kuratiert.

Eine besondere Inspiration war laut den Kuratoren der US-Regisseur Ed Wood (1924-1978). Der Filmemacher, dem nach seinem Tod der Titel „Schlechtester Regisseur aller Zeiten“ verliehen wurde, sah sich zwar zeitlebens als ernsthaften Künstler. Doch erst posthum erreichte er mit seinen Trash-Horrorstreifen wie „Plan 9 aus dem Weltall“ und „Die Rache des Würgers“ Kultstatus.

Für die Ausstellung sei dabei entscheidend gewesen, dass Wood in seinen Filmen ins exzessiv Peinliche gehe - und darüber hinaus. „Er hatte niemals Angst, sich zu blamieren“, betont Ricupero. In Anlehnung an Wood sei die Ausstellung einem Storyboard für einen Film entsprechend aufgebaut, mit verschiedenen Akten. In einem abgetrennten Raum werden auch Zusammenschnitte aus B-Movies gezeigt, von Wood und anderen Filmemachern dieser Kategorie.

Es gehe jedoch nicht darum, Künstler oder deren Werke ins Lächerliche zu ziehen, betont Heiser. Vielmehr sollen Albernheit und Peinlichkeit als Strategien betrachtet werden: „Wir zeigen nichts, was nicht von den Künstlerinnen und Künstlern selbst schon als alberne Spitze konzipiert worden ist.“

Info Termine der Ausstellung Die Ausstellung „Ernsthaft?! Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst“ in der Bundeskunsthalle Bonn (Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn), ist bis zum 10. April 2023 zu sehen.

Öffnungszeiten: täglich (montags geschlossen) 10.00 bis 19.00 Uhr, mittwochs 10.00 bis 21.00 Uhr, Eintrittspreis: 13 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

www.bundeskunsthalle.de

Die Ausstellung endet schließlich wieder in der Gegenwart, „wo die Satire die Realität überholt hat“, fügt Heiser hinzu. Er verweist auf die vorher stets als unwahrscheinlich angenommene Amtszeit von US-Präsident Donald Trump oder eben die dargestellte Brexit-Entscheidung. Hier zeige sich die Wirklichkeit in all ihrer Absurdität.

Kunsthallen-Intendantin Kraus hebt daneben vor allem die gesellschaftliche Situation hervor, in der die Ausstellung geplant worden sei. Die Corona-Pandemie habe bei ihr die Überzeugung hervorgerufen, dass nun ein Programm angebracht sei, „das hoffentlich ein Schmunzeln hervorruft“, sagt sie.

