Die Flutkatastrophe und die Kunst : Kein Bild hängt mehr an der Wand

Nach dem Hochwasser: Marcel Schumacher, Leiter des Kunsthauses NRW in Kornelimünster, vor den historischen Fußleisten seines Museums. Foto: Andrea Zuleger

Aachen/Eupen Das Hochwasser hat auch Museen in der Region getroffen: Gering im Vergleich zur Katastrophe an der Ahr, aber Schäden gibt es auch hier – die meisten am Kunsthaus NRW in Kornelimünster und im Museum für Zeitgenössische Kunst Ikob in Eupen.