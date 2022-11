Ausstellung im Bonnefantenmuseum Maastricht: Werner Mantz : Fotograf mit dem perfekten Auge

Ausstellungen im Bonnefantenmuseum

Zur Ausstellung „The Perfect Eye“ ist eine umfassende Monografie erschienen, mit zahlreichen Fotos, Hintergründen und biografischen Details zu Werner Mantz und seiner Familie, 320 Seiten, 50 Euro. Die Ausstellung ist bis 26. Februar 2023 zu sehen.

Noch bis 8. Januar ist im Bonnefantenmuseum die Ausstellung „False Flat“ aus der Reihe „Beating around the bush“ (Um den heißen Brei herumreden) mit vier Einzelpräsentationen von Hadassah Emmerich, Fons Haagmans, Rik Meijers und Marleen Rothaus zu sehen.

In dem runden Turmzimmer hängen Rik Meijers großformatige Arbeiten. Der gebürtige Rotterdamer hat Ende der 80er in Maastricht studiert und mehrfach in Limburg ausgestellt. Im Bonnefanten zeigt er seine lebensgroßen Figuren; Freaks wie aus einem Zombiefilm oder aus der nächtlichen U-Bahn, involviert in Kampf- oder Sexszenen. Seine grobe, sehr farbige, reliefartige Malerei ist teilweise mit Hühnerfedern oder Vogelfutter gemalt, gläserne Flaschenböden und Kronkorken verstärken den Assemblage-Effekt. Zu diesen Bannern der Ausgestoßenen passt die Malerei von Marleen Rothaus, die an der Düsseldorfer Akademie studiert und sich als Kölner Künstlerin, Aktivistin, Feministin und Sozialarbeiterin begreift. Ihre Bilder sind farbig wie Meijers und wie Banner präsentiert, was ihre politischen Intentionen betont.

Ab 29. November zeigt das Bonnefanten eine weitere Foto-Ausstellung. Die Ausstellung „The Other Side of Silence“ des Konzeptfotografen Hrair Sarkissian untersucht Arten, wie kontroverse Geschichten erzählt und verbreitet werden. Der syrisch-armenische Künstler zeigt Fotos von öffentlichen Plätzen in Aleppo, Latakia und Damaskus, er zeigt den Himmel über Palmyra und nimmt die Besucher mit zu den verschneiten postindustriellen Landschaften des heutigen Armeniens. (Bis 14. Mai 2023)

Bonnefantenmuseum, Allee Ceramique 250, Maastricht. Geöffnet, Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr.