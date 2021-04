Von Düsseldorf nach Aachen : Eva Birkenstock wird neue Direktorin des Ludwig Forums

Info

Eva Birkenstock studierte Kunstgeschichte, Ethnologie und spanische Romanistik in Köln, Berlin und Havanna. Bevor sie 2008 die Ko-Direktion der Halle für Kunst in Lüneburg übernahm, arbeitete sie drei Jahre als wissenschaftliche Assistentin im Kunstverein Hamburg.

Ab 2010 war sie am Kunsthaus Bregenz für Projekte verantwortlich, von 2015 bis 2019 Kuratorin des unabhängigen Performance Projekts der Liste Art Fair Basel. Seit Herbst 2016 ist Eva Birkenstock Direktorin des Düsseldorfer Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf.

Birkenstock, 1978 in Siegen geboren, beschäftigt sich mit experimentellen und prozessorientierten Formaten, liebt Performances und performance-basierte Videos. Ihre Arbeit zielt auf den Kunst-Diskurs. In Düsseldorf hatte Birkenstock einen Fünfjahres-Vertrag, der jetzt hätte verlängert werden müssen. Sie fängt im Herbst in Aachen an.