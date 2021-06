Zum Tod des Architekten Gottfried Böhm : Der Meister des Betonbaus

Mit 101 Jahren ist der Architekt Gottfried Böhm gestorben. Foto: Stefan Johnen/Stephan Johnen

Update Köln/Aachen Gottfried Böhm ist am Mittwoch im Alter von 101 Jahren gestorben. Der Kölner Architekt hat auch zahlreiche Kirchen in der Region gebaut. Von 1963 bis 1985 leitete Böhm den Lehrstuhl für Städtebau an der RWTH Aachen. Schon damals war er eine Legende.