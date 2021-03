Kostenpflichtiger Inhalt: „Weiche Notbremse“ : Wer ins Museum möchte, braucht einen Schnelltest

In das frisch renovierte Suermondt-Ludwig-Museum darf nur, wer einen negativen Schnelltest vorweisen kann. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die Museen in Aachen müssen trotz der Inzidenzwerte über 100 erst einmal nicht schließen. Stattdessen sollen Besucherinnen und Besucher einen tagesaktuellen Test vorlegen, möchten sie in die Ausstellungen. Wie gehen die Kultureinrichtungen in der Städteregion damit um? Welche Auswirkungen hat das auf die Museen?