Ausstellung in Lanaken : Abenteuer Kunst im Zaubergarten

Ein bisschen wie bei „Alice im Wunderland“: Im „Glo’Art“ kann man eintauchen in eine bunte Welt aus Bildern und Skulpturen. Hinter jeder Ecke lauert etwas Neues. Foto: Ralf Roeger

Serie Lanaken Kunst und Natur, Teil 2: Das Global Art Center im belgischen Lanaken ist eine Art Garten Eden der bildenden Kunst. Stipendiaten können sich dort nach Herzenslust entfalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Rother

Die Vögel haben diese Oase mitten im belgischen Wohngebiet von Neerharen-Lanaken längst entdeckt. Sie zwitschern in den hohen Bäumen, unbeeindruckt vom den rund 1500 Werken von Kunstschaffenden aus 60 Ländern, eifrig arbeitenden Stipendiaten und den staunenden Besuchern. Wer das Global Art Center „Glo’Art“ mit seinen acht Galerien besucht, erlebt in diesem Garten der Künste an jeder Biegung des Weges eine neue Überraschung. Da stecken rätselhafte Wesen mitten im Gebüsch, plätschert ein Wasserfall, steht auf dem Felsen eine stolze Antilope oder grasen bunte Kühe neben Pinguinen im Wald. Wer nicht zu Fuß über die 3,5 Hektar des Geländes wandern möchte, kann sich einen der sieben Golf-Wagen nehmen und gemächlich herumfahren, Stopps einlegen, neue Erfahrungen mitnehmen.

Gründer Willy Gilissen (82) hat sich mit „Glo’Art“ einen Herzenswunsch erfüllt. „Ich will in den Ateliers jungen Talenten eine Chance geben und genug Platz für Kunst aller Richtungen haben“, sagt Gilissen, der als Textilkaufmann international unterwegs war. Seit 2013 läuft sein Förderprogramm für den künstlerischen Nachwuchs.

Für eine Tour zu „Glo’Art“ sollte man sich Zeit nehmen, denn oft wird man Ruhe brauchen, um zu schauen, zu genießen, um Fremdartiges aufzunehmen. Zahlreiche Kunstwerke sind unter freiem Himmel zu sehen, spezielle Themen, etwa in der Fotografie, werden in Pavillons inszeniert. Ein sensibles Beleuchtungskonzept und eine rundum raffinierte technische Ausstattung prägen die Anlage. Zusätzlich zur Kunst vor Ort, bei der sich Stilrichtungen zum großen Dialog treffen, gibt es immer wieder Wechselausstellungen – da scheut man sich nicht vor einem „Aufreger“, denn kürzlich stand der als niederländischer Meisterfälscher geltende Geert Jan Jansen im Mittelpunkt. Der heute 78-Jährige beherrscht erstaunlich gut den Pinselstrich von Chagall, Matisse, Klimt, Picasso und Rembrandt – was ihm in der Vergangenheit eine Menge Ärger eingebracht hat. Bei „Glo’Art“ zeigte er unter anderem seine Interpretationen von Klimts berühmten, kostbar schimmernden Gemälden „Der Kuss“ und die „Goldene Adele“.

Heikel, aber auch gut gemacht: Geert Jan Jansen zeigt in der aktuellen Ausstellung „Meisterfälscher“ seine Interpretation von Klimts „Goldener Adele“. Foto: Ralf Roeger

Am 5. September wird mit „In Between“ eine neue Ausstellung bei „Glo’Art“ eröffnet. „Wir zeigen zusätzlich noch einige besonders schöne Arbeiten von Jansen“, verspricht Manager Rob Bimmel. Doch das Wichtigste: Die Schau mit Werken von Studierenden der Kunstakademien in Maastricht und Genk, der Kunstschule „Pikoh“ (Provinciaal Kunsthumaniora Hasselt) sowie (geplant) Teilnehmern der Akademie für Handwerksdesign Gut Rosenberg in Aachen prägt die Gründung einer Euregionalen Kunstplattform, basierend auf „Glo’Art“. „Ob Fotografie, Malerei oder Bildhauerei: Wir wollen in der Euregio Kunst und Künstler zusammenführen, voneinander lernen und profitieren“, versichert Bimmel. Ein neuer Fokus wird dabei auf Schmuckdesign als Kunstform gelegt, die Materialien für sich entdeckt – Kunststoffe, Holz, Stoff, Fliesenreste und Glas. „Hier knüpft die Kunst die Verbindung zu Nachhaltigkeit und Recycling“, betont Bimmel.

Die Ausstellung ist bis zum 10. Oktober zu sehen – aber vorher und danach bleibt allen Besuchern in Lanaken noch ein kaum überschaubarer, facettenreicher „Rest“ – Kunst, die alle Register zieht, mal skurril, dann wieder sphärisch, die sich etwas traut und zugleich akademische Wurzeln aufzeigt. Irgendwie fühlt man sich beobachtet, von einem mächtigen Auge, dessen Holzoptik in Wirklichkeit aus Acryl besteht, oder von den kummervollen Blicken einer Mutter und eines Kindes in Serbien.

Lesen Sie auch Ausstellung zu Landschaftsarchitektur : Ein Kellerraum voller Natur in Heerlen

Dreieinhalb Hektar bieten das pure Abenteuer Kunst, und so mancher denkt an Alice im Wunderland, wenn ihm rätselhafte Wesen entgegenblicken – übrigens manche zornig und finster, so ist das eben, wenn man als Waldschrat ins Gebüsch oder in einen Baumstamm verbannt wird. Was plätschert und durch heimliche Lichter erleuchtet wird, ist Show vom Feinsten. Hier leistet sich der Park ein eigenes Team, das viel zu tun hat, um alles zu erhalten. Wenn es klappt, lassen sich Wasserfälle per Knopfdruck steuern, wird das Klima in den Pavillons mit empfindlichen Werken gesteuert. Vitrinen am Wegesrand bieten als Klimaboxen starke Fotokunst, gut verwahrt gegen Regen und Schnee.

Das üppige Grün am Boden ist übrigens nicht immer so echt, wie es aussieht. Wo es nicht gut wächst, gibt es schon mal Kunstrasen und Kunst-Efeu. Neben Stahl und Bronze kommen Polyester und Fiberglas zum Einsatz. Willy Gilissen ließ Werke in örtlichen Unternehmen gießen. Dünne Metalle werden wie Papier gefaltet und bilden utopische Pflanzen, große Themen und Vorbilder in der Kunst werden zitiert und weiterentwickelt. Und so mancher Stipendiat hat Gewaltiges hinterlassen – einen russischen Bären, der mit einem Tiger kämpft oder mächtige Reliefs, aus denen muskulöse Körper wachsen.

Wenn sich „Glo’Art“ jetzt jungem Schmuckdesign widmet, wird eine Linie fortgesetzt, die in einer Art Laube bereits begonnen wurde. Rundum in Vitrinen zeigen Modedesigner auf weißen Puppen ihre Träume. Barrieren in der Kunst abbauen ist das Ziel der Gründung von Willy Gilissen, der von Anfang an keine strengen Normen geschaffen hat. Zwar wird alles von sachverständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kuratiert, an ihrer Spitze Art Director Zoe Schoonbrood, doch die Arbeiten vom Ornament mit Mosaiksteinchen bis zur lebensnahen Zeichnung dürfen ruhig bis an die Schmerzgrenze gehen. Ein Athlet, der mit einem gewaltigen Adler im See ringt? Ein Radfahrer, der im Gras versinkt, Pilze mit bösem Grinsen, ein Wildschwein-Mann mit Hosen und Jacke, der es sich auf einer Couch gemütlich gemacht hat? Alles ist möglich.

Warum? „Glo’Art“ will den Spaß an Kunst fördern, zum Gespräch herausfordern, unterhalten und zugleich Verstörendes zulassen. Große diskutieren mit kleinen Besuchern, Kunstkenner mit jenen, die sich einfach in eine andere Welt entführen lassen wollen.

Pinguine im Wald: Auch diese Skulpturen gehört zum bunten Figurenkabinett des „Glo’Art“. Foto: Ralf Roeger

Der Blick auf den Menschen, auf die Landschaft, auch auf Trauriges und Empörendes beschäftigt die Kunstschaffenden. Da gibt es immer wieder das Thema „Mann und Frau“, „Liebe und Macht“, selbstbestimmte Erotik in klassisch anmutenden Skulpturen und jede Menge Experimente. Die Stipendiaten sprechen häufig bildlich über die drängenden Probleme ihres Landes, über Not und Angst, über Menschen in Südafrika, Serbien oder auf Kuba. Sie schildern psychische Prozesse, arbeiten an gesellschaftskritischen Themen. Der Sehnsucht nach Schönheit steht ein Ausleben machtvoller Fantasien gegenüber. Mal arbeitet man fotorealistisch, dann wieder experimentell. Es gibt Träume von gefiederten Tauben und finstere Alpträume bis hin zum winzigen Menschlein im Vogelnest, bei dem der spanische Künstler fragt: „Anfang oder Ende?“

Wo Schmetterlinge auf großen gläsernen Blumen landen, ein zerbrechliches Blätterwerk schwerelos aufleuchtet, ist man im „Glo’Art“-Universum angekommen, wo Träume zu Kunst werden. Wie in der Fantasie der Menschen.