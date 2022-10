Nicht verpassen! : Das sind unsere Kulturtipps für die kommenden Tage

Die Bläck Fööss kommen mit ihrer „50 Jahre Jubiläumstour +2“ auch in die Region. Foto: Leonie Handrick

Service Region Das Wochenende naht. Kulturell hat die Region wieder einiges zu bieten – auch in der kommenden Woche. Ein Überblick mit den besten Tipps zum Feiern, Mitsingen und Entdecken.

Konzerte

Aynsley Lister, britischer Gitarrist, Sänger und Songwriter, hat sich in der Blues- und Rockszene in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen exzellenten Ruf erspielt. Am Freitag, 14. Oktober (20 Uhr), will er diesen Ruf im Übach-Palenberger Outbaix verteidigen. Dasselbe Vorhaben treibt ihn vier Tage später, am Dienstag (20 Uhr), in den Club Spirit of 66 im belgischen Verviers.

Andere Töne liefert das Duo Haesen & Breidenbach am Freitag, 14. Oktober (20 Uhr), im Theater Aachen. Sängerin Charlotte Haesen und der Gitarrist und Produzent Philip Breidenbach verbinden musikalische Einflüsse aus aller Welt, Jazz und Chanson zu ihrem ganz eigenen Sound.

Am Samstag, 15. Oktober (20.30 Uhr), präsentiert der unkonventionelle und weltbekannte Berliner Pianist, Komponist und Produzent Nils Frahm im Theater Heerlen sein neues Album. Klassik-Fans kommen dabei ebenso auf ihre Kosten wie die von Pop und Jazz.

„Mer losse dr Dom en Kölle“, „Mer bruche keiner“, „Unsere Stammbaum“, „Kaffeebud“: Die Bläck Fööss haben Songs geschrieben, die zumindest im Rheinland jeder kennt. 2020 feierte die kölsche Kultband ihr 50-jähriges Bestehen, mit etwas Verspätung ist sie nun auf Jubiläumstour unterwegs. Diese führt die Gruppe unter anderem am Sonntag, 16. Oktober (18 Uhr), in die Stadthalle Alsdorf.

Partys

Elektronische Musik liefern Chris Brid, Svensøn und Robin Einberg am Freitag, 14. Oktober (22 Uhr), im Aachener Club Hotel Europa. Am selben Tag (23 Uhr) lädt das Nightlife in Aachen Nachtschwärmende zur Techno-Nacht ein. Ebenfalls in Aachen, ebenfalls am Freitag gibt es elektronische Musik im Musikbunker (0 Uhr).

Am Samstag, 15. Oktober, lohnt sich eine Reise über die Grenze. In der Muziekgieterij in Maastricht findet von 20 bis 1 Uhr das „Foute Feestje“ statt. Es geht ums Verkleiden, Feiern und verrückt sein. Im Kulturbahnhof Jülich legen die Diskjockeys Insanity und Alex ebenfalls am Samstag (21 Uhr) Gothic, Dark Wave, Industrial, Electronic Body Music und Synth-Pop auf.

Kabarett und Comedy

Deutschlands erfolgreichster Stand-up-Comedywettbewerb, der „Aachener Comedy Clash“, macht am Montag (20 Uhr), 17. Oktober, Halt im Energeticon in Alsdorf. Dort findet eine von insgesamt vier Vorrunden, bei denen die lustigsten und erfolgreichsten Comedy-Grünschnäbel gegeneinander antreten, statt. Moderiert wird die Veranstaltung wie immer von Khalid Bounouar.

Am Mittwoch (20 Uhr), 19. Oktober, ist Masud Akbarzadeh zu Gast im Talbahnhof in Eschweiler. In seinem Programm vermischt er neue und alte Alltagsbeobachtungen. Hinzu kommen Auszüge aus seinen beiden bisherigen Live-Programmen.

Theater

Das Aachener Das Da Theater zeigt noch bis zum 30. Oktober beinahe täglich (18 oder 20 Uhr) „Wie im Himmel“. Die Adaption des erfolgreichen schwedischen Films handelt vom international erfolgreichen Dirigenten Daniel Daréus, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere einen Herzinfarkt erleidet und in sein Heimatdorf zurückkehrt, in dem niemand seinen Künstlernamen kennt. Und doch holt ihn sein Ruhm auch dort ein. Widerstrebend, aber mit zunehmendem Engagement übernimmt er die Leitung des Kirchenchors. Doch das gefällt nicht jedem. Daréus muss sich einer besonderen Herausforderung stellen.

Noch bis zum 21. Oktober ist im Aachener Grenzlandtheater täglich (20 Uhr) das Stück „Die Wahrheit“ zu sehen. Darin geht es um eine Paarfreundschaft, die schon durch viele Höhen und Tiefen gegangen ist, und um deren einseitige Auflösung.

Der Theaterverein Oidtweiler zeigt am Samstag und Sonntag (18 Uhr), 15. und 16. Oktober, im Gymnasium Baesweiler das Stück „Wer nicht hören will, muss fühlen“

In George Bernard Shaws Klassiker „Kauz und Chaotin“ geht es um einen kauzigen Professor, der eine ordinäre Frau zur Lady erzieht. Gezeigt wird das Stück am Mittwoch (20 Uhr), 19. Oktober, im Haus der Stadt in Düren. Auf der Bühne stehen dabei der aus erfolgreichen Filmen bekannte Schauspieler Martin Semmelrogge, seine Tochter Joanna, Gaby Blum, Florian Battermann, Tim Tegtmeier und Michael Kehr.

Ausstellungen

Die Volkshochschule Aachen erinnert mit ihrer Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland – neueste Entwicklungen in Deutschland“ an 75 Jahre antifaschistisches Engagement und soll ein Plädoyer für eine klare Haltung gegen Neofaschismus sein. Die Ausstellung ist täglich (8 bis 18 Uhr) noch bis zum 20. Oktober zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos.

Bis zum 24. Oktober (täglich von 8 bis 16.30 Uhr) präsentieren die Stadtwerke Düren Tuschepinselgrafiken von Claudia Grosch. Unter dem Titel „Animalisch“ zeigt sie, dass es in dieser Welt viel mehr zu erkennen gibt, als der erste Blick vermuten lässt. Im Zentrum ihrer Kunst steht dabei immer ein Tier.

„Eine Stadt im Aufbau“ heißt die Wechselausstellung im Discovery Museum in Kerkrade, bei der Kinder in die Haut eines städtischen Bauherren schlüpfen und so lernen können, was beim Bau einer Stadt wichtig ist. Die Wechselausstellung kann noch bis zum 21. Oktober (11 bis 17 Uhr) besucht werden.

Eher etwas für Erwachsene sind die Malereien und Plastiken von Jörg Immendorff, die seit Donnerstag, 13. Oktober (12 bis 18 Uhr), im Aachener Büchelmuseum zu sehen sind.

Detaillierte Informationen zu allen hier aufgeführten Veranstaltungen und Hinweise zu vielen weiteren Freizeitaktivitäten in der Region finden Sie in unserem interaktiven Veranstaltungskalender:

