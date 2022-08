Nicht verpassen! : Das sind unsere Kulturtipps für die kommenden Tage

Nach der Premiere 2019 kehrt das Nibirii-Festival an den Dürener Badesee zurück. Foto: Veranstalter

Service Aachen Das Wochenende naht. Kulturell hat die Region wieder viel zu bieten, auch in der kommenden Woche. Wir haben für Sie wie immer einen Überblick mit den besten Tipps zum Feiern, Mitsingen und Entdecken zusammengestellt.

Partys

Theater

Comedy

Lesung

Ausstellungen

Zahlreiche Festivals und Konzerte in der Region: Wer in diesen Tagen Livemusik genießen möchte, der steht vor schwierigen Entscheidungen. Wir helfen mit einer Übersicht:

Mit einem Auftritt von Joss Stone ist am Mittwoch die Konzertreihe „Bühne unter Sternen“ auf der Burg Nideggen gestartet. Es folgen Vorstellungen von Amy Macdonald an diesem Donnerstag, Milow am Freitag und Max Giesinger am Samstag. Tickets sind teilweise noch erhältlich.

Der Kreis Düren haut an diesem Wochenende ordentlich auf den Putz: Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler und Tausende Besuchende werden am Freitag und am Samstag zum „Nibirii Festival“, das nach 2019 erst zum zweiten Mal am Dürener Badesee stattfindet, erwartet.

Auch im Kreis Heinsberg spielt am Wochenende die Musik, zum Beispiel am „Outbaix“ in Übach-Palenberg. Beim dreitägigen Open-Air-Festival (von Freitag bis Sonntag) treten unter anderem „Die Toten Ärzte“, „Thin Crow“ und „One Step Closer“ auf.

„Es sind ruhige Töne, die wie eine Möwe über dem Meer schweben.“ Mit dieser geistreichen Metapher kündigt der Musikbunker in Aachen den Anflug des Ensembles „Nenemia“ an. Der zyprische Bassist Gabriel Karapatakis, der deutsche Gitarrist Hub Hildenbrand und der griechische Lyra-Spieler Zacharias Spyridakis spielen am Sonntag ab 20 Uhr genannte möwenartigen Töne.

Gute Partys zeichnen sich dadurch aus, dass „dufte Musik zum dabei tanzen“ gespielt wird. Damit ist auch der Anspruch des Aachener Clubs „Hotel Europa“ benannt, der unter dem „duften“ Titel am Freitag, Samstag und Sonntag zum Feiern einlädt.

Elektronische Musik „zum dabei tanzen“ gibt es am Freitag im Aachener „Nightlife“. Schließlich lautet das Motto „Fridays for Techno“.

Theater

Was wäre, wenn Sie für jeden Toilettengang zahlen müssten? Um diese Frage und um soziale Verantwortung, Kapitalismus, Bürokratie, Populismus dreht sich das Satire-Musical „Urine Town“, das von Donnerstag bis Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr in der 100’5-Arena in Aachen gezeigt wird.

Ein Chocolatier verliert seine Frau und seinen Geschmackssinn und sucht nach Heilung: Das Grenzlandtheater zeigt weiterhin täglich die Komödie „Ein Herz aus Schokolade“ von Valerie Setaire.

Und das Theater K in Aachen hat weiterhin das Stück „Himmel und Scheiße“ von Fernando Arrabal im Programm. Das Stück handelt von Falligan, einem Kirchen- und Friedhofsforscher, der durch die Wüste irrt, um seinen verschwundenen Freund zu finden. Er gelangt an einen unbestimmten Ort. Dort empfängt ihn eine scheinbar zart-mystisch besaitete Dame und spiegelt seine Fantasien und Ängste, bis sie sich zuletzt als Herrin dieses Ortes, als männerverschlingende „Urfrau“ Lilith herausstellt. Gemeinsam mit ihren zwei Dienerinnen entfaltet sie ihren teuflischen Reigen um den ahnungslosen Besucher.

Comedy

Bastian Bielendorfer, lustiges Lehrerkind, tritt mit Reinhard Remfort, Rockstar der Wissenschaft, am Freitag ab 20 Uhr im Rahmen des vom Talbahnhof veranstalteten Sommerspezials auf dem Eschweiler Marktplatz auf. Der Titel der Comedy-Show: „Alliterationen am Arsch“. Vorstellungen bieten auch die Komiker Torsten Sträter, Markus Krebs und Johann König.

Lesung

Im Rahmen der Lit.Eifel liest am Freitag Gisela Steinhauer aus ihrem allerersten Buch „Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm!“, das im November 2021 erschienen ist. Dabei geht es um die Fragen „Wie sehen wir das Leben, und was geschieht, wenn alles Gewohnte auf einmal ganz anders ist? Soll alles so weitergehen wie bisher, oder doch irgendwie verändert? Wonach soll man sich richten? Nach denen, die sich nach vorne drängeln und im Internet stolz ihre eigene Präsenz feiern? Oder nach denen, die beobachten, abwägen und ihre Meinung nicht so laut hinaus trommeln?“.

Ausstellungen

Noch bis zum 28. August zeigt die Stadtbibliothek Aachen in ihren Räumen an der Couvenstraße 15 die Wanderausstellung „Was bleibet aber… Literatur im Land“ Auf 20 aufwendig gestalteten Ausstellungstafeln erhalten die Besucherinnen und Besucher dabei Einblick in die literarische Diversität Deutschlands.

Das Töpfereimuseum Langerwehe zeigt noch bis kommenden Sonntag Fotografien von fünf Fotografen aus Langerwehe im Rahmen der Reihe „Die Künstler von der Wehe“.

Auf Schloss Burgau in Düren wird bis zum 25. September eine große Auswahl der Arbeiten von Markus Meyer zu sehen sein, die den gesamten Zeitraum seines künstlerischen Schaffens abdeckt. Seine Werke sind vielschichtig, sowohl inhaltlich als auch in ihrer Umsetzung und Materialität.

Mit Werken aus der grafischen Sammlung des Ludwig Forums soll bis zum 28. August der Faszination des Unheimlichen auf der Spur gegangen werden.

(kit)