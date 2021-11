Wetterextreme : Klimawandel bedroht Aachener Dom

Aus der Vogelperspektive: Auch vor dem Aachener Dom wird der Klimawandel nicht Halt machen. Foto: Andreas Steindl

Aachen/Brüssel Wenn die Wetterextreme zunehmen, geht das laut Forschenden an Aachens Wahrzeichen nicht spurlos vorbei. Doch auch kleine Dorfkirchen sind in Gefahr. Was bedeutet das?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alle ernstzunehmenden Prognosen sind eindeutig: Hitze, extreme Trockenheit, Stürme und Starkregen werden zunehmen. Aber wie wirken sich die zukünftigen Wetterextreme auf unser Kulturerbe aus? Wie können Schäden an einzigartigen historischen Stätten vermieden werden? Diesen Fragen geht das vom Bundesministerium für Forschung und Entwicklung geförderte Forschungsprojekt KERES nach. Dessen aus hochaufgelösten Computersimulationen gewonnene Daten lassen sich nicht nur auf den Aachener Dom, die Reichsabtei Kornelimünster und das Glasmalereimuseum in Linnich übertragen, sondern auch auf viele jahrhundertealte Dorfkirchen.

„Kirchen haben oft sehr filigrane Bauteile, die Stürmen ab einer gewissen Windlast nicht mehr standhalten können“, erklärt Keres-Projektleiterin Johanna Leissner vom EU-Büro der Fraunhofer-Gesellschaft in Brüssel. Das stelle ein hohes Sicherheitsrisiko für Menschen dar, schädige aber auch das historische Gebäude. „Wir untersuchen sehr ausführlich, inwiefern Wind und Hitze die Steine zersetzen, also wie stark Erosion und Korrosion sind.“ Und auch Glasmalereien können in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn es in den kommenden Jahrzehnten häufiger Tage mit Temperaturen oberhalb von 30 Grad gibt. „Die Fenster erhitzen sich auf 60 bis 80 Grad in der Nacht kühlen sie dann wieder herunter. Auf Dauer kann das die Fenster zerstören.“

Als anderes Beispiel nennt die Forscherin vergoldete Holzskulpturen, wie sie oft in Kirchen zu finden sind. Da Holz und Gold sich unterschiedlich ausdehnen, sind vor allem Trockenheit und dann wieder hohe Feuchtigkeiten so gefährlich, – das Gold könne abplatzen und die Holzskulpturen bekäme Risse. „Da kommt schon noch eine ganze Menge auf uns zu.“

Setzt sich für die Erhaltung des Kulturerbes ein: Die Wissenschaftlerin Johanna Leissner leitet das KERES-Projekt. Foto: Fraunhofer ISC

Der Schwerpunkt des KERES-Projekts liegt allerdings auf den Fassaden historischer Gebäude und Monumente sowie Gärten und Kulturlandschaften mit oft einzigartigen Nutz- und Zierpflanzen. Dazu, wie sich extremes Wetter in Innenräumen auswirkt, hat Johanna Leissner als Leiterin bereits das EU-Forschungsprojekt Climate for Culture abgeschlossen. Dessen Ergebnisse fließen auch in die aktuellen Untersuchungen mit ein. Dabei setzen die Forschenden ein neues Simulationsverfahren ein, das über eine spezielle Software Gebäude nachbilden kann.

„KERES ist in vielerlei Hinsicht innovativ“, erklärt die Projektleiterin. Zum einen arbeiten die Forschenden aus verschiedenen Fraunhofer-Instituten der Forschungsallianz Kulturerbe verstärkt mit Klimaforschern zusammen. So liefere etwa das Climate Service Center in Hamburg die notwendigen Klimadaten. „Denn in Aachen wird es natürlich andere heiße Tage oder Trockenperioden geben als in Berlin oder Brandenburg.“ Das normale Klimamodell stelle nur die Durchschnittstemperatur bereit. Bei KERES benötigten die Forscher aber noch weitere elf Klimaparameter, etwa zu Wolkenbedeckung und Sonneneinstrahlung. „Um die Unsicherheit und die Trends herausarbeiten zu können, verwenden wir nicht nur ein einziges regionales Klimamodell, sondern zehn verschiedene.“

Forschungsverbund Das Projekt KERES wird mit 1,97 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Der Startschuss erfolgte am 1. Dezember 2020, die Laufzeit beträgt drei Jahre. Unter Federführung des Fraunhofer- Instituts für Silicatforschung ISC in Würzburg und dem Fraunhofer EU-Büro Brüssel arbeiten an dem Projekt drei weitere Fraunhofer-Institute aus der Forschunsallianz Kulturerbe, das Climate Service Center Germany des Helmholtz-Zentrums Geesthacht und die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zusammen.

Mit Blick auf die notwendigen Maßnahmen, um unwiederbringliche Kulturstätten und -güter zu schützen, hat Johanna Leissner vor allem einen Wunsch: „Das Wichtigste ist, dass unsere Kulturdenkmäler kontinuierlich gewartet werden.“ Daran hapere es bislang, vor allem in Personal werde nicht investiert. „Wenn etwas zerstört ist, wird ein riesiges Programm aufgelegt, wird repariert, restauriert und konserviert. Nachhaltiger wäre es aber, wenn man kontinuierlich ausbessert und pflegt. Das weiß jeder, der ein Haus besitzt.“

Ist der Schutz historischer Stätten also in erster Linie eine Frage des Geldes? „Nicht nur“, sagt die Forscherin. „Manchmal sind es Kleinigkeiten, die umgesetzt werden können und nicht unbedingt ein Vermögen kosten.“ So sei jetzt schon klar, dass wegen der heftiger werdenden Regenfälle viele Dachrinnen die Wassermengen nicht mehr aufnehmen können und ausgetauscht werden müssen. Bevor man bei den konkreten Präventions- und Notfallmaßnahmen ins Detail gehe, müsse aber erst mal ein öffentliches Bewusstsein für das Thema „Klimawandel und Kulturerbe“ geschaffen werden. Das gelinge zunehmend. So habe es dazu auch im Rahmenprogramm der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow erstmals Veranstaltungen gegeben.

Kurz zuvor organisierte das KERES-Projekt zudem den ersten Klimaworkshop für die Kulturerbegemeinde in Deutschland. „Dabei hat sich allerdings auch gezeigt, dass das Thema bei vielen aus der Kulturerbegemeinde in der Planung noch nicht präsent ist“, sagt Johanna Leissner.

Wie sehen die Verantwortlichen für den Aachener Dom das Problem? „Wir stellen bereits seit einiger Zeit fest, dass es Veränderungen am Dom gibt“, sagt Dombaumeister Helmut Maintz. So weise etwa das Mauerwerk inzwischen Grünbelag an Stellen auf, die zuvor davon unbehelligt geblieben waren. „Vermehrte Niederschläge, Schnee und starker Wind gehen natürlich auch am Dom nicht spurlos vorbei.“ Das würde man auch bei baulichen Maßnahmen berücksichtigen. „Wenn wir Balken im Dachstuhl ersetzen, nutzen wir stärkeres Holz, um die größeren Belastungen auffangen zu können.“ Vor allem die gestiegene Wassermenge stelle eine Herausforderung dar. „Wir arbeiten mit größeren Traufen und Fallrohren, damit das Wasser ablaufen kann. Andernfalls kann es passieren, dass die Mauer durchfeuchtet oder sogar Wasser ins Innere überschwappt.“ Um gegenzusteuern, würden außerdem Notüberlaufe installiert.

Lesen Sie auch Gerüst an der Chorhalle : Das steckt hinter den Bauarbeiten am Aachener Dom