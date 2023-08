Helene Fischer gibt erstes von sieben Konzerten in Köln : Artistische Schlagershow mit Roboter

Helene Fischer zurück auf der Bühne. „Ich liebe die großen Shows“, erklärt sie während ihres ersten von sieben Konzerten in der Kölner Lanxess-Arena. Foto: Tim Griese

Update Köln Rund 16.000 Fans kommen zum ersten von sieben Konzerten von Schlagerstar Helene Fischer in der Kölner Lanxess-Arena. Damit läutet die 39-Jährige den zweiten Teil ihrer „Rausch“-Tour ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tim Griese

Wäre Helene Fischer abergläubisch, sie hätte längst die Tour abgesagt, ihre Siebensachen gepackt und das Weite gesucht. Die ambitionierte Konzertreise schien unter keinem guten Stern zu stehen: erst die Rippenfraktur während der Proben und die Verschiebung des Tourstarts, dann die Gesichtsverletzung durch den Trapez-Unfall beim Konzert in Hannover. Die 39-Jährige denkt aber gar nicht daran, die Notbremse zu ziehen. „Rausch“ heißt die Tour – und den musikalischen Rausch will die Schlagersängerin ihren Fans bieten.

Jetzt also Köln. Zweiter Anlauf, sieben Shows. Aus Ende März wird Ende August. Spätsommer in der Domstadt. Kühle Temperaturen, graue Wolken. Es hat geregnet. Und in der Lanxess-Arena wird’s weiter regnen, wenn sich beim Cover von „Never Enough“ aus dem Film „Greatest Showman“ kunstvoll inszeniert um Helene Fischer herum Wasser ergießt und die Sängerin knöcheltief im Nass steht, dort wo kurz zuvor noch Flammen züngelten.

Rund zweieinhalb Stunden unterhielt Helene Fischer gemeinsam mit ihren Tänzern, Künstlern des Cirque des Soleil und ihrer Band die Zuhörer in Köln. Foto: Tim Griese

Später erhitzen emporschießende Feuerfontänen die Arena, sprühen Funken, rauscht Kunstnebel aus allen Rohren, während Helene Fischer und zahlreiche Künstler des Cirque du Soleil, die gemeinsam mit ihr den gesamten Abend gestalten, beeindruckende artistische Einlagen abliefern. Hoch in der Luft an Trapez und Strapaten, mal Pirouetten drehend in schwindelerregendem Tempo, mal gefühlvoll und ausdrucksstark – und immer mit einer unglaublichen Körperbeherrschung.

„Ich liebe die großen Shows. Ich hoffe, ihr merkt, wie sehr ich darin aufgehe. Das ist meine absolute Leidenschaft“, beschreibt der Schlagerstar seinen Antrieb, Musik zu machen und live auf der Bühne aufzutreten. Helene Fischer ist eine Meisterin der Selbstinszenierung. Die hat sie im Schlagergeschäft erlernt und über die Jahre perfektioniert.

Ihre Vermarktung geht so weit, dass vorm Konzert und in der Pause Werbespots gezeigt werden: Helene im Discounter, ihre Musik auf dem Kreuzfahrtschiff, ein Finanzvertrieb verlost Konzerttickets. Wer einen Code scannt, bekommt online zehn Prozent Rabatt aufs Merchandise, und überhaupt all diese Fanartikel: Wer zuvor noch an den Ständen vorbeigelaufen ist, weiß dank der Videowände nun, was fürs perfekte Fischer-Outfit noch fehlt.

Die volle Dosis Helene! Die Fans lieben sie, tragen Shirts mit ihrem Konterfei, winken mit leuchtenden LED-Stäben, und sie halten bemalte Schilder hoch, um ihren Star auf sich aufmerksam zu machen. Da werden Fotos mit Anhängern gemacht, und da wird zusammen mit einem Besucher ein Geburtstagsständchen für dessen Chef gesungen. Wie er denn hieße, der Boss? Florian? „Ein toller Name“, stellt Helene Fischer in Anspielung auf ihren Ex-Partner Florian Silbereisen amüsiert fest. Die Halle lacht.

Seit 2018 ist Helene Fischer mit dem Tänzer Thomas Seitel liiert. Gemeinsam performen sie meterhoch über der Multifunktionsbühne an Bändern schwingend zur Ballade „Hand in Hand“. „Ein sehr persönlicher Song“, hat die Sängerin, die für das aktuelle Album erstmals auch eigene Stücke geschrieben hat, das Lied zuvor angekündigt. „Ich musste viel verarbeiten, hatte aber auch große Zuversicht, ein tiefes Vertrauen in die Zukunft, dass alles genauso kommt, wie es kommen soll. Das ist meine persönliche Story.“

Gänsehaut habe sie, gesteht Helene FIscher in Köln. Weil’s ein besonderer Abend sei, das erste Konzert nach der Sommerpause. „Ich bin ganz emotional.“ Foto: Tim Griese

Und dann gibt es da noch diesen gelenkigen Roboterarm, ein monströses Konstrukt, an dessen Spitze Helene Fischer für „Atemlos durch die Nacht“ Position einnimmt, ehe der Arm in verschiedene Richtungen schnellt, die Sängerin im Kreis drehen lässt, sie auf den Kopf stellt und hoch in die Luft stemmt, während sie „Atemlos durch die Nacht“ singt. Das ist ein Schauspiel!

Futuristisch geht es zu, aber auch klassisch, ohne Stecker. Bei einem kleinen Akustikset auf einer mobilen Bühne, die während einer rund 20-minütigen Pause in der Hallenmitte aufgebaut wird, singt Helene Fischer, begleitet von Musikern ihrer Band, ein Schlagermedley und „Regenbogenfarben“ und wird dabei gesanglich von ihren durch und durch textsicheren rund 16.000 Fans unterstützt. Gänsehaut habe sie, gesteht die Sängerin. Weil’s ein besonderer Abend sei, das erste Konzert nach der Sommerpause. „Ich bin ganz emotional.“