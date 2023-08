Meisterproduzent Trevor Horn : Für ihn muss Musik sexy sein

Mit 17 kam für Horn die Erleuchtung: Ich will Berufsmusiker werden! Foto: Turn and Shoot Photography

Aachen 1983 schuf der englische Musiker und Meisterproduzent Trevor Horn Lieder, die den Pop für immer veränderten. Vier Jahrzehnte später steht er wieder auf der Bühne.

Was Quincy Jones mit seiner Produktion des Michael-Jackson-Blockbuster-Albums „Thriller“ für Amerika war, galt diesseits des Atlantiks unbestritten beinahe ausschließlich für Trevor Horn. Der Mann mit der markanten Brille aus der beschaulichen nordenglischen Universitätsstadt Durham hat die Popmusik für immer revolutioniert. Versatzstücke seiner Klangpioniertaten aus den 80er und 90er Jahren werden bis heute wie Reliquien des Pop gehandelt, die nach wie vor Maßstäbe setzen.

Die Entschlüsselung der DNA seiner individuellen Pop-Auffassung ist indes bislang noch niemandem gelungen. Nicht mal dem heute 74-Jährigen selbst, wie seine kürzlich (bislang nur auf Englisch) erschienenen Memoiren „Adventures In Modern Recording“ belegen. Umso größer ist die Ehre, dem Popularmusikhelden gegenüberzusitzen, der das Erwachsenwerden unzähliger Jungmenschen in den Aufbruchsjahrzenten zwischen 1980 und 2000 entscheidend mitgeprägt hat. Selbst wenn es nur zur Bildtelefonie kommt, gebietet es der Respekt, das Gegenüber als „Mister Horn“ anzureden. Den „Sir“ sparen wir uns. Einer gewissen Ironie entbehrt es indes nicht, dass ausgerechnet er 2010 unter der Regentschaft der im vergangenen Jahr verstorbenen Königin Elizabeth II. in den Ritterordensstand des Vereinigten Königreichs aufgenommen wurde.

Relax!

Gute zweieinhalb Jahrzehnte zuvor hätte man ihn am liebsten des Landes verwiesen. Horn landete mit seiner Produktion des Frankie-Goes-To-Hollywood-Songs „Relax“ nämlich glorreich auf dem Index der BBC. Dem Hit-Monster übers, pardon, Ejakulieren verpasste das kollektive Entsetzen erst den richtigen Popularitätsschub. Warum? Der Zeitgeistkontext, in den „Relax“ platzte, ließ zwar zähneknirschend ein harmlos tänzelndes Mann-Frau-Wesen wie Boy George zu. In den Blütejahren der damals noch heilen Lady-Diana-und-Prince-Charles-Welt war es jedoch geradezu unerhört, ein Lied auf die Öffentlichkeit loszulassen, das den körperlichen Freuden männerliebender Männer zuspielte.

Frauen, Mädchen, Jungs diesseits und jenseits des Atlantiks adaptierten den heute geradezu bieder wirkenden Entspannungsaufruf der Frankies millionenfach. Das „Relax“-Ding stand auf dem Index und gerade deswegen bei uns auf der Nummer 1, ein Status, den das Stück in England geschlagene fünf Wochen hielt. Die von Horns Kreativteam entworfenen „Frankie Says ...“-T-Shirts definierten die 80er Jahre auch optisch mindestens so wie die Karottenhose.

Entgeisterte Eltern

Neu war das klangliche Zuspielen zum hormonellen Erwachen des Nachwuchses freilich nicht. Pop und Pubertät feiern seit jeher Freudenfeste der gegenseitigen Wechselwirkungen. Wie entfesselt sich sexuelles Aufbegehren des weiblichen Beatles-Pu­blikums präsentierte, ist ebenfalls hinlänglich dokumentiert.

Trevor Horn machte sich derlei Steilvorlagen der Pophistorie nicht zu eigen, als er Bassfiguren unumgänglich tieftönend in Richtung überbordender Testosteron- und Östrogen-Haushalte abfeuerte. Nein, er erfand sie gleich neu. Mit Schmackes und höchst individuellem Stil. Dem hatte er seit seinem achten Lebensjahr Vorschub geleistet, als er die ersten, von seinem Vater angeleiteten Fingerübungen auf einem Kontrabass vollführte. Mit 17, erinnert er sich, weckte er seine Eltern um vier Uhr morgens nach einer Erleuchtung auf, um seinen fassungslosen Erzeugern feierlich mitzuteilen, dass er Berufsmusiker werden wollte.

Alpträume und Traumjobs

Er lernte Notenlesen, kaufte sich einen ­E-Bass und spielte ein paar Jahre lang in Tanzmusik-Bands Top-40-Hits. Parallel komponierte er eigene Songs. 1979 war er Co-Autor von „Video Killed The Radio Star“, der ersten Single seines Duo-Projekts The Buggles. Das jingleartige Lied über das Für und Wider der Maschinennutzung in der Popmusik und in der Medienkunst wurde zum Nummer-1-Hit im englischen Mutterland des Pop. Auch in Deutschland nahm der produktionstechnische Vorbote auf die 80er Jahre vordere Verkaufshitparadenplätze ein. Das zugehörige Gaga-Video lief 1981 als allererster Kurzfilm auf dem frisch ans Netz gegangenen MTV-Sender, und Horn wurde zum Star – wider Willen und unbelehrbarer dazu.

Bekannte Musikproduktionen von Trevor Horn. Fotos: Turn and Shoot Photography, Michael Loesl/Montage: MHA

Gegen den Wunsch seiner Managerin und späteren Ehefrau stieg er 1980 beim Prog-Rock-Dino Yes ein, um deren Sänger Jon Anderson zu ersetzen. Die darauffolgende Konzertreise empfand Horn als „Alptraum, von Anfang bis Ende“, weshalb er anschließend beschloss, für immer auf die andere Seite des Aufnahmestudiofensters zu wechseln. Er erstand damals sündhaft teure Sampling-Keyboards, um als Produzent tonangebend mitmischen zu können. Das heute obligate Sampling, sprich die Neuanordnung von Tonaufnahmen, wurde von Horn hitparadentauglich gestaltet.

Drama im Schritt

Die Riesenhits ließen dann auch nicht lange auf sich warten: „The Lexicon Of Love“ von ABC, „Duck Rock“ von Malcolm McLaren und „Owner Of A Lonely Heart“, der Song, mit dem Horn seinen Helden von Yes eine neue Daseinsberechtigung schuf, machten aus dem Mann eine Koryphäe. Seine Markenzeichen: In den Schritt gehende Tieftongrundierungen, dramatische Synth-Orchestrierungen und ein Sinn fürs sublim Absurde.

Heute steht er wieder auf der Bühne und spielt eher traditionelle Bassfiguren. Derzeit ist er als musikalischer Leiter und Bassist mit seinem vormaligen Protegé Seal auf Konzertreise. Seine Haare sind längst weiß geworden, was die Frage aufwirft, ob den vergleichsweise aggressiv-vordergründig inszenierten Sex in der Frankie-Nummer „Two Tribes“ nur sein dunkelhaariges Selbst schaffen konnte.

„Ah! Schön“, sagt der Mann am anderen Ende der Zoom-Leitung in einem Hotelzimmer nahe Washington D. C., wo er am Abend zuvor „Kiss From A Rose“ und andere Seal-Gassenhauer mit dem ehemaligen Heidi-Klum-Gatten frisch interpretierte. „Normalerweise werde ich in Interviews schon lange nicht mehr auf Sex angesprochen, was mir zu denken gibt. Ich gebe Ihnen jedoch unbedingt recht, meine Produktionen trugen vor allem in den 80er Jahren immer die Paarung als Metabotschaft in sich. Eine Menge der Energie, die ein normaler Mensch für körperliche Gelüste verwendete, floss in die Platten ein, an denen ich beteiligt war.“ Er überlege, ob er damals möglicherweise zu oft und zu lange von daheim entfernt war, um seine „Jungmann-Bedürfnisse im richtigen Leben ausleben zu können“.

Zur Person Trevor Charles Horn wurde am 15. Juli 1949 in Durham, England, geboren. In der schmucken Kleinstadt mit der historisch wertvollen Kathedrale kam zudem der ehemalige englische Premierminister Tony Blair auf die Welt. James-Bond-Darsteller Roger Moore studierte an der dortigen Universität. Horn hat drei Geschwister. Seine Schwester Marjorie ist Schriftstellerin, sein Bruder Ken ist TV-Serien-Produzent. Gemeinsam gründeten sie 2011 die Filmproduktionsfirma „Horn Brothers Pictures“. Das russische Sängerinnenduo t.A.T.u., die Pet Shop Boys, Robbie Williams, Art Of Noise, Rod Stewart, LeAnn Rimes, Grace Jones und Jeff Beck zählten zu den Pop- und Rockstars, deren Karrieren von Horn produktionstechnisch revitalisiert wurden. Am Freitag, 8. September, ist Trevor Horn gleich zweimal live auf der Bühne des Brüsseler Cirque Royal zu erleben. Zunächst bestreitet er mit seiner Band Buggles ein Vorprogramm, anschließend fungiert er als Bassist und musikalischer Leiter in der Band von Seal.

Horn gibt aber zu denken: „Auf der anderen Seite stellte sich mir immer, auch als Liebhaber von Musik jener Künstler, mit denen ich nicht zusammenarbeitete, die Frage, warum man Platten herausbringt, die nicht in irgendeiner Form sexy sind. Welche Energieverschwendung!“

Raus aus der Depression

Heute hängt Horn sich seinen Bass wieder viel öfter um als in den vergangenen 40 Jahren. Der Grund dafür ist jedoch kein angenehmer. Nachdem seine Frau zunächst nach einer Unfallverletzung schwer erkrankt war, dann im Koma lag und schließlich starb, schlich sich bei ihm eine Depression ein. Sein probates Mittel dagegen hieß: zurück auf die Bühne, zurück zu direkten Reaktionen von Mitmusikern und Zuhörern, zurück in seine Kindheit.

„Als kleiner Junge stand ich manchmal am Bahnhof meiner Heimatstadt Durham und schaute den Zügen sehnsüchtig hinterher, die Richtung London, Richtung Leben fuhren. Nachdem mein Haus in Los Angeles einem Brand zum Opfer gefallen war, bin ich wieder in London angekommen, dort, wo ich immer hinwollte. Und jetzt spreche ich mit jemandem in Deutschland, was ein schöner Beweis dafür ist, dass mein Ego mehr erreichte, als ich zu träumen wagte“, resümiert er sein Pop-Leben.