Joseph Beuys und Aachen : Ein „Jahrhundertereignis“ im Audimax

Ikonisches Bild vom Festival der Neuen Kunst am 20. Juli 1964 im Audimax der RWTH Aachen: Ein aufgebrachter Student schlug Beuys damals die Nase blutig – der zückte daraufhin ein Kruzifix. Foto: Heinrich Riebesehl

Aachen Das Festival der Neuen Kunst, mit dem der Aktionskünstler im Jahr 1964 die RWTH in Aufruhr versetzte, beschäftigt Forschung und Beuys-Fans bis heute. In diesen Kosmos kann man am Wochenende noch einmal eintauchen.