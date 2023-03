Neue Kinodoku: „Lars Eidinger“ : Der Schauspieler, der ewige Provokateur

Neue Kinodoku zeigt ein Porträt über Lars Eidinger, hier backstage, vor der Jedermann-Premiere.

Das Porträt beobachtet den Schauspieler Lars Eidinger bei den Proben zum „Jedermann“ in Salzburg und konzentriert sich auf seine darstellerische Kunst und seinen Umgang mit Menschen.

Theaterregisseur Thomas Ostermeier bringt das Unbehagen und die Neugier an Lars Eidinger gleichermaßen auf den Punkt: „Jaaa, wenn ich Lars nur aus den Medien kennen würde, dann ...“ Dann wäre er nicht mehr an ihm interessiert? Aber es gibt wohl doch noch einen anderen Lars Eidinger als den „Eidinger“, der in Medien omnipräsent ist.

Abgesehen von der „Sportschau“ und der „Sendung mit der Maus“ dürfte er, „der beste Schauspieler der Welt“ (Eidinger über Eidinger) sämtliche Formate durchlaufen haben. Und selbst das mit der „Sportschau“ ist nicht sicher, denn ein fanatisch ehrgeiziges Tennistalent war er ja auch – vor der Schauspielschule. Wie er gerne erzählt.

Man kennt diese und viele andere „Eidinger“-Geschichten: etwa die von der Designer-„Aldi“-Tüte, vom Nacktsein, von der Arbeit mit der Band Deichkind. Eidinger kann auf Kommando echte Tränen vergießen, was manchmal umwerfend toll ist, manchmal eher misstrauisch macht. Er war mal „big“ auf Instagram, fotografiert gerne und wird fotografiert. Er macht sich Gedanken über die Rolle des Künstlers und auch darüber, was die Schauspielkunst ihm persönlich ermöglicht, wie angreifbar er sich macht und wie sehr ihn dann tatsächlich Angriffe verletzen. Er will doch geliebt werden.

Kurzum: Was immer man Eidinger fragt, wird von ihm beantwortet. Und wahrscheinlich ehrlich. Oder kokett. Oder beides. Lars Eidinger ist unfassbar eitel und unglaublich unterhaltsam. Das sind eigentlich schlechte Karten, wenn man wie Reiner Holzemer ein dokumentarisches Porträt über ihn drehen will.

Holzemer geht dieses Problem recht pragmatisch an, indem er Eidinger 2021 bei seiner Arbeit an „Eidinger“ während der Inszenierung des „Jedermann“ in Salzburg porträtiert. Das bedeutet: Es ist zumindest ansatzweise zu sehen, wie sich der Schauspieler eine Rolle erarbeitet, wie er einen Körper für die Rolle entwirft, wie ihm die Wahl der passenden Schuhe dabei hilft.

Es ist zu sehen, dass der Schauspieler auch bei Proben auf ungeteilter Aufmerksamkeit besteht und gegenüber dem Regisseur in Kinski-Manier ausfallend wird, wofür er sich später beim Ensemble entschuldigt. Unter „Tränen“.

Es ist durchaus faszinierend zu beobachten, wie der Schauspieler eine Intensität zu erarbeiten versteht, die spürbar in Bann schlägt. So wird man Zeuge, wenn er bei der Pressearbeit für den „Jedermann“ seine „Buhlschaft“-Kollegin Verena Altenberger bittet, sich beim Fotoshooting doch bitte anders zu positionieren, damit sein vorteilhaftes linkes Profil mehr zur Geltung kommt. Natürlich formuliert Eidinger diese Bitte mit einer Prise Ironie – und Holzemer kontert das, indem er diesem Wunsch fortan selbst nachkommt. Das ist ebenso spannend wie Altenbergers Souveränität.

Flankiert wird das Ganze durch Respektsbekundungen von Kolleginnen und Kollegen, etwas Archivmaterial von gefeierten Inszenierungen mit Eidinger sowie Hinweisen auf die Filmarbeiten des Schauspielers, die ihm auch jenseits der Bühne international Anerkennung verschafft haben. Eidinger selbst hält mit gutem Grund seine Leistung in „Alle anderen“ von Maren Ade für seine bislang wichtigste Rolle.

Ausgespart bleibt der „private“ Lars Eidinger, so es ihn denn überhaupt gibt. Bis zum Schluss bleibt auch ungeklärt, in welcher Hinsicht er seine Aktion mit der Designer-„Aldi“-Tüte vorm Obdachlosenheim, die auf teils heftige Kritik gestoßen ist, als Missverständnis empfunden hat. Hier wäre angesichts der offenbar nachwirkenden Verletztheit ein klärendes Wort denkbar gewesen. Doch „Eidinger“ belässt es beim raunenden Hinweis, wieder mal gründlich missverstanden worden zu sein.

Die Pose des Provokateurs gefällt eben, weil sie den Nimbus der Bedeutsamkeit verleiht, die den Popstar-Status befeuern hilft. Könnte also durchaus sein, dass die Suche nach dem realen Eidinger hinter „Eidinger“ ins Leere läuft. Was zu verkraften wäre, weil „Eidinger“ hinreichend faszinierend ist. Selbst, wenn man alles in Anführungszeichen setzen muss – was für einen Schauspieler ja eigentlich das größte Kompliment ist. (Aachen: Apollo) ★★★★☆

„Lars Eidinger – Sein oder Nichtsein“ (Deutschland 2022) Regie: Reiner Holzemer, 92 Min., FSK: ab 6

