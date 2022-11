Fotoausstellung in Maastricht : Das Unsichtbare sichtbar machen

Infos

Die Schau „The Other Side of Silence“ ist ab 29. November bis 14. Mai 2023 im Bonnefanten Museum, Avenue Céramique 250 in Maastricht zu sehen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11- 17 Uhr. www.bonnefanten.nl



Sarkissians Werk wurde in verschiedenen Solo- und Gruppenausstellungen gezeigt und findet sich unter anderem in Kollektionen im Bonnefanten, The Modern Art Museum of Fort Worth (Texas, USA); Mori Art Museum (Tokio, Japan); Tate Modern (London); The Khalid Shoman Collection (Amman, Jordanien) und The Farjam Collection (Dubai, VAE).

Hrair Sarkissian: The Other Side of Silence ist eine Kooperation zwischen der Sharjah Art Foundation (Sharjah, VAE), der Bonniers Konsthall (Stockholm, Schweden) und dem Bonnefanten. Zusammengestellt wurde diese Ausstellung von Omar Kholeif, Kurator der Sharjah Art Foundation; Theodor Ringborg, Direktor der Bonniers Konsthall und Stijn Huijts, Direktor des Bonnefanten.

Zur Ausstellung ist die erste umfangreiche Monografie über den Künstler erschienen. Die Publikation enthält Essays und zahlreiche Abbildungen. Die Publikation ist auf Englisch im Bonnefanten Museumshop erhältlich. Preis: 45 Euro.