Nicht verpassen! : Das sind unsere Kulturtipps für die nächsten Tage

Das Grenzlandtheater zeigt die musikalische Komödie „Club Las Piranjas“ nach dem Film von Hape Kerkeling und Doris Heinze Foto: Dominik Fröls

Service Region Das Wochenende naht. Kulturell hat die Region wieder viel zu bieten – auch in der kommenden Woche. Wir haben für Sie wie immer einen Überblick mit den besten Tipps zum Feiern, Mitsingen, Gucken und Entdecken zusammengestellt.

Von Anne Heuser Inhalt des Artikels

Konzerte

Das London Philharmonic & Symphonic Filmorchester und Chor spielt am Freitag, 30.12., Musik aus allen „Harry Potter“-Filmen im Aachener Eurogress (16 Uhr). Das russische Performance-Kollektiv Pussy Riot tritt ebenfalls am Freitag, 30.12., im Aachener Musikbunker auf (20 Uhr). Beim klassischen Neujahrskonzert „Ode an die Freude“ am Sonntag, 1. Januar, spielt das Aachener Sinfonieorchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Christopher Ward Beethovens 9. Sinfonie im Eurogress (18 Uhr). Die Tributeband Rhino Bucket spielt am Donnerstag, 5.1., die Musik der australischen Hardrock-Band AC/DC im Spirit of 66 in Verviers (20 Uhr).

Partys

Im Aachener Hotel Europa wird am Freitag, 30.12., bei der „Schalltherapie Vol. 3“-Party zu Techno und House gefeiert (22 Uhr). DJ Michael Georgi ist am Samstag, 31.12., im Aachener Franz zu Gast. Sein Repertoire umfasst unter anderem 70er-Disco-Sounds, Saturday Night Fever und House-Music (21 Uhr). Ebenfalls am Silvesterabend findet im Aachener Nightlife die „Rave till Dawn“-Party statt (22 Uhr). In der Maastrichter Muziekgieterij findet am Silvesterabend das „NYE Festival“ statt, bei dem zu House, Disco und Pop in drei Areas gefeiert wird (22 Uhr). „Remmi Demmi“ ist am Dienstag, 3. Januar, im Apollo in Aachen angesagt (23 Uhr). Aufgelegt werden Songs aus den Charts, Party Classics, 80s Rock, House und mehr.

Theater

Das Drama „Jenseits von Eden“ ist am Freitag, 30.12., im Theater Aachen zu sehen (19 Uhr). Eine halbe Stunde vorher gibt es im Spiegelfoyer eine Einführung in das Stück. Im Aachener Grenzlandtheater ist die musikalische Komödie „Club Las Piranjas“ nach dem Film von Hape Kerkeling und Doris Heinze nahezu täglich zu sehen. Am Mittwoch, 4. Januar, wird im Mörgens-Theater in Aachen eine Kostprobe des Theaterstücks „GI3F. Gott ist drei Frauen“ gezeigt (20 Uhr). Der Eintritt ist frei. Die Komödie „Wir sind die Neuen“ ist am Donnerstag, 5.1., im Aachener Das Da Theater zu sehen (20 Uhr).

Ausstellungen

Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums zeigt der Aachener Kulturverein KuKuK mit der Fotoausstellung „20 Jahre KuKuK – Fotoausstellung am Grenzpunkt Null“ die Geschichte des Kulturvereins. Die Ausstellung ist bis Samstag, 31.12., zu sehen. Im Rahmen der Ausstellung „Redrawing the Lines“ sind Werke der rumänischen Künstler Matei Bejenaru, Irina Botea Bucan und Dani Ghercă zu sehen, die sich mit der jüngsten Geschichte ihres Heimatlandes auseinandersetzen. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. Januar im Ikob – Museum für zeitgenössische Kunst in Aachen zu sehen. Im Ludwig Forum für Internationale Kunst ist noch bis zum 12.3. die Ausstellung „Ya Estamos Aquí“ der kubanischen Künstlerin Belkis Ayón zu sehen. Es ist die erste Überblicksausstellung im deutschen Raum, die Collografien und Zeichnungen der Künstlerin zeigt. Im Centre Charlemagne in Aachen ist noch bist zum 19.3. die Ausstellung „Ausnahmezeiten – Ein Virus übernimmt den Alltag“ zu sehen. Die Ausstellung zeigt Werke von Aachenern Künstlern und Fotografen, die sich mit der Corona-Situation in Aachen auseinandersetzen.