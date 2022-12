Nicht verpassen! : Das sind unsere Kulturtipps für die nächsten Tage

Ja, ja, die 80er ... Wer sehen will, was die Punkband Bärchen und die Milchbubis heute noch hermacht, kann sich am Samstag, 17. Dezember, beim Konzert der Band im Aachener Musikbunker ein Bild davon machen. Foto: Bärchen und die Milchbubis/Tapete Records

Service Region Das Wochenende naht. Kulturell hat die Region wieder viel zu bieten – auch in der kommenden Woche. Wir haben für Sie wie immer einen Überblick mit den besten Tipps zum Feiern, Mitsingen, Gucken und Entdecken zusammengestellt.

Konzerte

Die Aachener Band Bo Dylberg mit Einflüssen von Bob Dylan und Udo Lindenberg ist am Freitag, 16. Dezember, in der Kleinen Theaterfabrik in Aachen zu erleben (20 Uhr). Die ebenfalls aus der Kaiserstadt stammende EBM-Industrial-Band Minusheart lädt für Samstag, 17. Dezember, zum Jahresabschlusskonzert ins Wild Rover nach Aachen ein (19 Uhr). Mit HipHop und Funk kommt Power Paradise Delight um die Ecke und ins Hotel Europa nach Aachen am Samstag, 17. Dezember (20 Uhr). Im Musikbunker in Aachen werden ebenfalls am Samstagabend Bärchen und die Milchbubis vorstellig (20 Uhr). Die Punkband tritt im Rahmen des „Beat the System“-Festivals auf. Die Eupener Indierock-Band Imperial Tunfisch bleibt am Samstag, 17. Dezember, ihrer Heimatstadt treu und ist im Alten Schlachthof zu sehen (20.30 Uhr). Die siebenköpfige US-Band The Gospel People ist am Sonntag, 18. Dezember, bei zwei Konzerten im Fördermaschinenhaus des Energeticons in Alsdorf zu hören. Der 15-Uhr-Auftritt ist ausverkauft, für das Konzert um 19 Uhr gibt es noch Restkarten.

Lieder aus Filmklassikern, die mit den Festtagen verbunden sind, präsentieren das Sinfonieorchester und der Opernchor Aachen unter der Leitung von Christopher Ward beim Weihnachtskonzert „Christmas at the Movies“ am Sonntag, 18. Dezember, im Eurogress Aachen (18 Uhr). Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der deutsche Liedermacher und Sänger Klaus Hoffmann mit dem belgischen Chansonnier Jacques Brel. Mit seinem Programm unter dem keine Fragen offenlassenden Titel „Klaus Hoffmann singt Jacques Brel“ tritt der 71-Jährige am Sonntag, 18. Dezember, ebenfalls im Eurogress Aachen auf (20 Uhr). Sängerin und Saxofonistin Sabine Kühlich reist zusammen mit Laia Genc, Bernd Lechtenfeld und ihrem Weihnachtsspecial „Santa Baby – X-Mas Trio“ zu einem Jazzabend auf die Burg Baesweiler an: am Mittwoch, 21. Dezember (19 Uhr). Ebenfalls am Mittwoch gastiert die Philharmonie Zuidnederland mit dem Klavier spielenden Brüderpaar Lucas und Arthur Jussen und Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy und Peter Tschaikowsky im Aachener Eurogress (20 Uhr).

Partys

Im Hotel Europa in Aachen steigt am Freitag, 16. Dezember, die „Turtlehorn Party“ mit funky Beats, HipHop und Techno (22 Uhr). Die nächste Auflage der „Paraplü-Party“ im Aachener Franz findet am Samstag, 17. Dezember, mit House, Reggaeton und HipHop statt (21 Uhr). Der Kölner DJ Tommy Libera legt ebenfalls am Samstag Techno im h14 in Würselen auf (23 Uhr). „Remmi Demmi“ ist am Dienstag, 20. Dezember, im Apollo in Aachen angesagt (23 Uhr). Aufgelegt werden Songs aus den Charts, Party Classics, 80s Rock, House und mehr.

Kabarett und Comedy

Normalerweise blicken die Kabarettisten Adrian Engels und Markus Riedinger als Duo Onkel Fisch wöchentlich im Radio auf die Woche zurück. Nun gibt es das Ganze in größerer Form auf der Bühne – und zwar mit dem Programm „WDR 2 Zugabe pur – Jahresrückblick 2022“. Zu erleben ist die Show am Sonntag, 18. Dezember, im Aachener Franz (20 Uhr). In ganz Deutschland, besonders aber in seiner Heimatstadt Alsdorf hat Jürgen Beckers alias Jürgen B. Hausmann einen Stein im Brett. Mit seinem Weihnachtsprogramm „Oh weih…, oh weih…, oh Weihnachtszeit!“ tritt er von Samstag bis Montag, 19. bis 21. Dezember, täglich in der Stadthalle auf (jeweils 20 Uhr). Für den 20. und 21. Dezember sind nur noch Einzelplätze verfügbar, für den Zusatztermin am 19. Dezember Restkarten.

Lesung

„Winterzauber“ ist der Titel einer weihnachtlichen, musikalisch-literarischen Reise am Freitag, 16. Dezember, im Ballsaal des Alten Kurhauses in Aachen (20 Uhr). Schauspielerin Hannelore Hoger liest, Musiker Sebastian Knauer spielt Klavier. Sie vereinen besinnliche, heitere und nachdenkliche Texte mit Klavierwerken bekannter Komponisten.

Theater

„Club Las Piranjas“, die musikalische Komödie nach dem Film von Hape Kerkeling und Doris Heinze, ist aktuell im Grenzlandtheater zu sehen – und zwar nahezu täglich. Ebenfalls an mehreren Terminen in der kommenden Woche zeigt das Das Da Theater die auf dem Film von Ralf Westhoff beruhende Komödie „Wir sind die Neuen“. Das Das Da Theater führt zudem am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, das Familienstück „Emil und die Detektive“ nach Erich Kästner für Besucher ab sechs Jahren auf. Für die Veranstaltung am Samstag sind noch Tickets erhältlich (14.30 Uhr). Mit „Ein total verhextes Weihnachtsfest“ gibt es eine Aufführung des Seifenblasen-Figurentheaters aus Meerbusch für Kinder ab drei Jahren am Samstag, 17. Dezember, in der Kleinen Theaterfabrik in Aachen (15 Uhr). Giuseppe Verdis Oper „Stiffelio“ zeigt das Theater Aachen am Samstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr. Eine halbe Stunde zuvor gibt es im Spiegelfoyer eine Einleitung ins Thema. Ebenfalls im Theater Aachen kann am Mittwoch, 21. Dezember, das Musical „Sweeney Todd“ erlebt werden (19.30 Uhr).

Ausstellungen

Skulpturen des belgischen Künstlers Johan Tahon sind noch bis zum 8. Januar unter dem Titel „Umarmung“ im Ikob in Eupen zu sehen. Das Maastrichter Bonnefantenmuseum zeigt noch bis zum 26. Februar die Schau „The Perfect Eye“, eine Retrospektive mit Arbeiten des Fotografen Werner Mantz. Noch bis Sonntag, 18. Dezember, präsentiert das Fotografie-Forum in Monschau „Berlin – Venedig – Monschau. Illusionen“ von Katharina John und Ulrich Tukur mit Fotografien, Texten und Tonaufnahmen.