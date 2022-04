Nicht verpassen : Das sind unsere Kulturtipps für die nächsten Tage

Region Die Ostertage stehen vor der Tür. Kulturell hat die Region dennoch einiges zu bieten – auch in der kommenden Woche. Wir haben für Sie einen Überblick mit den besten Tipps zum Feiern, Mitsingen, Gucken und Entdecken zusammengestellt.

Konzerte

Die belgische Indie-Pop-Band Absynthe Minded spielt am Freitag, 15. April, in der Muziekgieterij in Maastricht (19.30 Uhr). Alternative Folk und Americana gibt es am selben Tag mit der niederländischen Singer-Songwriterin VanWyck im Heerlener Nieuwe Nor (20.30 Uhr). Die Pariser Sängerin Jeanne Rochette tritt mit Chansons und Popmusik im Rahmen des „Maple Movie Festivals“ am Samstag, 16. April, im Jünglingshaus in Eupen auf (20 Uhr). Der britische Blues-Gitarrist Matt Schofield geht am Dienstag, 19. April, im Spirit of 66 in Verviers auf die Bühne (20 Uhr). Jazzig wird es mit dem Pianisten Marc Copland, seinem Quartett und dem Geiger Mark Feldman am Donnerstag, 21. April, im Alten Schlachthof in Eupen (20 Uhr). Ebenfalls am Donnerstag kommt das Londoner Post-Punk-Trio White Lies nach Maastricht in die Muziekgieterij (19.30 Uhr), und in Aachen startet das „Wieder laut“-Festival. Bis zum 6. Mai treten auf über einem Dutzend Bühnen rund 30 Künstler und Bands auf, um die Wiederbelebung der Aachener Clubszene nach den Corona-bedingten Schließungen zu feiern. Den Anfang machen am 21. April Wurstclub im Domkeller, MoYao in der Bar Cantona, Magawa und Moo)))n im Musikbunker (jeweils um 20 Uhr) sowie Japanama im Hotel Europa (20.30 Uhr).