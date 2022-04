Nicht verpassen : Das sind unsere Kulturtipps für die nächsten Tage

Die Heinsberger Comedienne Tahnee präsentiert am Freitag, 8. April, im Eurogress ihr Programm „Vulvarine“. Foto: Guido Schröder

Region Das Wochenende naht. Kulturell hat die Region wieder viel zu bieten – auch in der kommenden Woche. Wir haben für Sie einen Überblick mit den besten Tipps zum Feiern, Mitsingen, Gucken und Entdecken zusammengestellt.

Partys

Comedy

Lesung

Theater

Show

Ausstellungen

Die Aachener EBM-Industrial-Band Minusheart spielt am Samstag, 9. April, ein Konzert im Wild Rover in Aachen. Begleitet wird sie von der Osnabrücker Formation Alphamay und düsterem Electro-Pop. „Dandoula Tala“ - „keine Grenzen“ heißt das neue Album der Band JMO. Entsprechend frei bewegt sich auch ihre Musik zwischen traditionellen und modernen Klängen aus Afrika, Europa und dem Orient – zu hören und sehen am Samstag, 9. April, im Musikbunker in Aachen (20 Uhr). In der Aachener Klangbrücke tritt ebenfalls am Samstag das Aventura Quartett um dem Aachener Saxofonisten Werner Hüsgen auf. Zu hören gibt es akustischen Jazz (20 Uhr). Ebenfalls jazzig geht es in Aachen am Sonntag, 10. April, zu. Dann sind The International Trio in den Kurparkterrassen (11 Uhr), das Menzel Mutzke Quartett in der Nadelfabrik (18 Uhr) und die Janning Trumann 4 feat. Brandon Seabrook im Dumont (20 Uhr) zu erleben.

Bei der Veranstaltungsreihe „FEIERabend“ mit regionalen DJs legt im Alten Schlachthof in Eupen diesmal Daniel Beckers alias DJ Charon elektronische Musik mit entspannten Rhythmen auf (Freitag, 8. April, 17 Uhr). Der Eintritt ist frei. Im Aachener Musikbunker gibt es bei „Don’t Sleep“ Techno auf die Ohren. Mit Konfusia, Berden und Zajon geht es vom 8. auf den 9. April um Mitternacht los. Ebenfalls im Musikbunker legt am Samstag, 9. April, Johannes Albert bei „Clicks N Beats“ elektronische Musik auf (23 Uhr).

Mit ihrem Programm „Vulvarine“ kommt die aus Heinsberg stammende Comedienne Tahnee am Freitag, 8. April, in den Eurogress nach Aachen (20 Uhr). „Mutter ist die Bestie“ findet die Kabarettistin Barbara Ruscher. Warum sie meint, das dass so ist, verrät sie am Samstag, 9. April, im Kulturbahnhof Jülich (20 Uhr).

Der Kolumnist Max Goldt liest am Freitag, 8. April, im Aachener Franz. Foto: Axel Martens

„Max Goldt liest“ heißt es am Freitag, 8. April, im Franz in Aachen (20 Uhr). Dann trägt der Berliner Kolumnist Max Goldt seine Texte vor.

Noch zwei Aufführungen der Grenzlandtheater-Produktion „Das perfekte Geheimnis“ stehen an, am Freitag, 8. April, in der Realschule in Geilenkirchen und am Samstag, 9. April, im Monschauer St.-Michael-Gymnasium (jeweils 20 Uhr). In der Heimspielstätte des Grenzlandtheaters in der Aachener Elisengalerie hat derweil die „Meisterklasse“ Premiere gehabt. Das Drama über Opernsängerin Maria Callas ist dort noch bis zum 7. Mai zu sehen. Im Theater Aachen werden in den kommenden Tagen unter anderem das Stück „Kaspar“ in der Kammer (Freitag, 8. April, 20 Uhr) sowie die Operette „Die lustige Witwe“ (Freitag, 8., und Donnerstag, 14. April, jeweils 19.30 Uhr) und die Oper „Turandot“ (Dienstag, 12. April, 19.30 Uhr), beide auf der Bühne, aufgeführt.

„Die größten Musical-Hits aller Zeiten“ heißt eine Show, die am Samstag, 9. April, im Aachener Eurogress zu erleben ist und die die Hits aus neueren Musikfilmen wie „La La Land“, „A Star Is Born“ oder „The Greatest Showman“, aber auch aus Klassikern auf die Bühne bringt.

Songs aus neueren Musikfilmen, aber auch aus Klassikern werden am Samstag, 9. April, in der Show "Die gößten Musical-Hits aller Zeiten" auf der Bühne im Eurogress zu hören sein. Foto: Markus Werner

Im Ludwig Forum in Aachen ist noch bis zum 22. Mai die Schau „Ways of Attraction“ zu sehen, die erste umfassende institutionelle Überblicksausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Rosemary Mayer unter anderem mit Skulpturen und Zeichnungen. Im Marres in Maastricht wird bis zum 6. Juni die Ausstellung „Images from the Unconscious“ mit Kunstwerken gezeigt, die zwischen 1946 und 1998 von schizophrenen Patienten des nationalen brasilianischen Zentrums für Psychiatrie in Rio de Janeiro während ihrer Therapie geschaffen wurden.