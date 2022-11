Nicht verpassen! : Das sind unsere Kulturtipps für die kommenden Tage

Am Samstag, 12. November, zu Gast in der Muziekgieterij in Maastricht: die britische Indie-Rock-Band Porridge Radio. Foto: Matilda Hill Jenkins

Service Region Das Wochenende naht. Kulturell hat die Region wieder einiges zu bieten – auch in der kommenden Woche. Ein Überblick mit den besten Tipps zum Feiern, Mitsingen und Entdecken.

Konzerte

Die britische Indie-Rock-Band Porridge Radio tritt am Samstag, 12.11., in der Maastrichter Muziekgieterij auf (19.30 Uhr). Am selben Abend ist Titus Probst mit seinem Electro-Pop-Album „Expected“ im Franz in Aachen zu Gast (20 Uhr) ebenso wie der Lovely Mr. Singing Club, eine A-cappella-Formation aus Aachen, im Bürgersaal Roetgen (20 Uhr). Der Hamburger Musiker Søren Thies spielt am Sonntag, 13.11., sein Konzert „Von Odessa nach Paris“ auf der Burg Frankenberg in Aachen (19 Uhr). Das Konzert erzählt die Geschichte eines Klezmermusikers, der sich aufmacht, um in der Ferne sein Glück zu finden. Ebenfalls am Sonntagabend tritt die Jazzband Fossile 4 im Dumont in Aachen auf (20 Uhr). Die Jazzband Jimmy um Saxofonist Alexander „Sandi“ Kuhn ist am Sonntag, 13.11., in der Aachener Nadelfabrik zu erleben (18 Uhr). In den Räumen des Grenzlandtheaters in der Elisengalerie in Aachen wird am selben Tag das Programm „Mandelay - A Tribute to Kurt Weill“ von einem Jazzquartett um Wellington Barros und Sängerin Anne Bontemps aufgeführt. Die Aachener Sängerin Lisa Heide und der Kölner Pianist Adrian Wachowiak sind am Montag, 14.11., im Domkeller zu Gast und adaptieren mit jazziger Ausdrucksweise Pop- und Rock-Songs der Musikgeschichte (20 Uhr). Das Duo The Vacant Lots spielt am Mittwoch, 16.11., Post-Punk in der Maastrichter Muziekgieterij und präsentiert sein viertes Album „Closure“ (20 Uhr). Selber Tag, selbe Uhrzeit: Die Berliner Popband Il Civetto entert die Bühne des Aachener Musikbunkers.

Partys

Wie jeden Freitag findet auch am 11.11. im Aachener Nightlife die „Fridays for Techno“-Party statt (23 Uhr). „Summer Splash“ heißt es am Samstag, 12.11., ebenfalls im Nightlife. Gespielt werden Charts, Musik der 90er und 00er Jahre und Rock (22 Uhr). Am selben Abend ist der britische Techno-DJ Dave Clarke im Poppodium Nieuwe Nor in Heerlen zu Gast (23 Uhr).

Lesungen

Im Rahmen der Aachener Krimitage stellen die Krimiautorinnen Frauke Buchholz, Ingrid Davis und Carla Mori am Freitag, 11.11., bei der „Ladies Crime Night“ im Aachener Franz ihre neuen Bücher vor (19.30 Uhr). Der Eupener Künstler Erwin Rademacher hält am Samstag, 12.11., eine satirische Lesung zum Thema „Jetzt erst recht – der fast komplette Weihnachtswahnsinn“ im Alten Schlachthof Eupen (19.30 Uhr). Eine weitere Lesung im Rahmen der Aachener Krimitage findet am Sonntag, 13.11., in der Buchhandlung Schmetz am Dom in Aachen statt: Leon Sachs liest aus seinem Buch „Der Zirkel“ (17 Uhr). Ingo Bott liest ebenfalls im Rahmen des Literaturfestivals aus seinem Buch „Pirlo“. Die Lesung findet am Mittwoch, 16.11., erneut in der Buchhandlung Schmetz am Dom statt (20 Uhr).

Kabarett und Comedy

David Kebekus präsentiert am Sonntag, 13.11., sein Soloprogramm „Überragend“ im Franz in Aachen (19 Uhr). Am Montag, 14.11., und Dienstag, 15.11., findet ebenfalls im Franz die Comedy-Show „NightWash Live“ statt (jeweils um 20 Uhr). Am Donnerstag, 17.11., ist das Franz Bühne für die vierte Vorrunde des Stand-Up-Comedy-Wettbewerbs „Aachener Comedy Clash“ (20 Uhr).

Theater

Am Freitag, 11.11., feiert das Drama „Ich, Wunderwerk und How Much I Love Disturbing Content“ im Theater Aachen Premiere (20 Uhr). Das Theaterstück „Ad Memoriam“ wird am Samstag, 12.11., im Aachener Mörgens aufgeführt (20 Uhr). Die Premiere des Stücks „Die (Un)Entbehrlichen“ findet am Donnerstag, 17.11., ebenfalls im Mörgens statt (20 Uhr). An mehreren Tagen sind zudem die Aufführungen des Dramas „Der Trafikant“ im Grenzlandtheater und der Komödie „King Kong“ im Theater 99 – beide in Aachen – zu sehen.

Ausstellungen

Am Sonntag, 13.11., eröffnet im Ikob in Eupen die Ausstellung „Die Straße ist wie der Fluss, sie verändert sich ständig und bleibt doch immer gleich“ von Lee Ranaldo (17 Uhr). Um 18 Uhr zeigt der Künstler die Performance „Hurricane Transcriptions“, die zum ersten Mal solo in Europa aufgeführt wird. Auf einem Konzert-Keyboard intoniert Ranaldo seine Interpretation des Orkans „Sandy“, der im Oktober 2012 die Nordostküste der USA traf und 233 Menschen das Leben kostete. Am Montag, 14.11., eröffnet im Haus der Städteregion die Ausstellung „Die Wut ist weiblich“ der Aachener Fotografin Rosa Engel (17 Uhr). Im Fotografie-Forum der Städteregion Aachen ist weiterhin die Ausstellung „Early Work“ des Schweizer Fotografen René Groebli zu sehen.