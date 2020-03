Kostenpflichtiger Inhalt: „Es ist ein Sterben auf Zeit” : Corona-Folgen bedrohen Künstler und Veranstalter in der Region

Nicht nur am Eschweiler Talbahnhof bleiben die Türen vorerst geschlossen. Foto: MHA/Christian Ebener

Aachen/Eschweiler Kulturveranstalter und freie Künstler sind durch die aktuelle Corona-Krise in allergrößter Sorge. Große Hoffnungen setzen sie in Hilfsprogramme – und die Solidarität untereinander.

Es ist eine Situation, wie sie auch die Kulturwelt in Deutschland noch nie erlebt hat. Von Konzerten in großen Hallen bis hin zu offenen Bühnen in kleinen Bars: Fast jede Veranstaltung ist abgesagt. Am Donnerstag rechnete der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) für den Zeitraum von März bis Mai noch mit bis zu 80.000 Absagen und einem Schaden von rund 1,25 Milliarden Euro. Am Wochenende folgte in NRW die Anordnung zur Schließung aller „Amüsierbetriebe“ – also Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos und Museen. Der Schaden könnte je nach Dauer dieser Regelung sogar noch steigen.

Die Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrats, Ulrike Liedtke, hält die Absage aller Kulturveranstaltungen aus Vorsorge vor dem Coronavirus für sinnvoll. „Kompromisse halte ich im Moment für falsch, wenn man die Kette der Ansteckungen unterbrechen will“, sagte sie. Kleinkunstveranstalter und freischaffende Künstler sind von den Absagen besonders hart getroffen. Auch in der Region ist die Sorge groß, denn gerade die Nischenkünstler haben bei weitem nicht die finanziellen Reserven, von der etwa die Fußball-Bundesliga zehren kann.

Das schwächste Glied in der Kette

Für Gero Körner ist es eine besorgniserregende Situation, aber er warnt ebenso vor überzogener Panik. Der Kölner Jazzpianist spielt in zahlreichen Formationen und begleitete prominente Musiker. Er ist viel in Aachen und in der region aufgetreten. Als freischaffender Künstler betrifft ihn die aktuelle Absagewelle in erster Linie. „Wir sind natürlich das schwächste Glied in der Kette”, bekräftigt Körner. Für ihn und seine Kollegen herrschte besonders in der vergangenen Woche große Unsicherheit, als unklar war, ob und wo noch gespielt wird, wie viele Zuschauer überhaupt kommen oder wie die Ausfallgagen geregelt würden. Körner tourte zuletzt mit dem Drummer Benedikt Hesse und US-Gitarrist Georgi Petrov, als sich die Nachrichten zum Coronavirus überschlugen. Petrov trat aus berechtigter Sorge um mögliche Grenzschließungen die Rückreise an.

Ohne Auftrittsmöglichkeiten: Jazzpianist Gero Körner. Foto: ZVA/Harald Krömer

Nun heißt es für ihn, wie für viele andere Künstler: abwarten. Doch für wie lange, fragt er sich. Sind es einige Wochen oder sogar einige Monate, in denen er nicht auftreten kann? „Als Freischaffender benötigt man ohnehin eine gewisse Liquidität”, erklärt er, wünscht sich aber gleichzeitig von der Politik klare Regelungen und Ankündigungen, wie es mit Entschädigungen aussieht. „Das wäre nur legitim.”

Das Hauptproblem, das noch lange spürbar sein werde, sieht er ohnehin beim „kulturellen Kahlschlag”. Es sei jetzt schon klar, dass sich die massiven Einnahmeausfälle auf Gagen und damit auch auf das kulturelle Angebot auswirken würden. Und ohnehin sei nicht abzusehen, wann die Menschen wieder Spaß am Besuch von Veranstaltungen haben werden. Dabei sorgt er sich besonders um die kleineren, engagierten Veranstalter, die Kabarett, Theater und Musik eine Bühne bieten.

„Es ist ein Sterben auf Zeit”, betont Körner nachdrücklich, der „eine gewisse Unkoordinierung” in den aktuellen Maßnahmen der Bundesländer sieht. „Da gerät alles aus den Fugen.” Eine anstehende Tour in Spanien sieht er nicht als besonders realistisch ein und bereitet sich deshalb auf seine persönliche Zwangspause vor. Künstlern müssen nun kreativ sein und vielleicht auch andere Medien nutzen, um das Publikum anzusprechen. Trotz seiner Mahnungen will er allerdings keine Panik schüren: „Wichtig ist, dass wir Ruhe bewahren. Denn Angst ist ein schlechter Ratgeber.”

Aufrufe zur Solidarität Mit Spenden die Zeit bis zu einem Nothilfefonds überbrücken Die Solidarität unter den Künstlern ist groß. So startete die Deutsche Orchester-Stiftung am Montag eine bundesweite Spendenkampagne zugunsten freischaffender Berufsmusiker. „Die Lage der freiberuflichen Musikerinnen und Musiker ist dramatisch. Sie verlieren für die kommenden Monate ihre Lebensgrundlage. Sie haben keine Lohnfortzahlung. Keine Auftritte, kein Unterrichten, kein Geld. Nur wenige haben Rücklagen oder eine familiäre Absicherung. Viele stehen vor dem sozialen Aus“, betont Gerald Mertens, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung. Mit den Spenden sollen Musiker die Zeit bis zu einem gesicherten Nothilfefonds des Bundes überbrücken können. Eine Petition, die „Hilfen für Freiberufler und Künstler während des #Corona-Shutdowns“ fordert, fand bis zum Montagnachmittag bereits über 192.000 Unterstützer, die sich damit an die Bundesregierung wenden. Zahlreiche Künstler bitten derzeit darum, dass Ticketkäufer ihre Eintrittskarten nicht zurückgeben, sondern als Unterstützung an die Kulturindustrie behalten. Ein entsprechender Aufruf der Künstlervertretungsvereinigung „art but fair“, die im deutschen Raum aktiv ist, wurde bereits hundertfach in den Sozialen Medien geteilt. (cheb)

Ein ebenso erfahrener Mann auf den Bühnen der Region pflichtet ihm bei: „Wir versuchen, Gelassenheit zu bewahren”, betont Kabarettist Jürgen Beckers, besser bekannt als Jürgen B. Hausmann. Er muss ebenfalls seine aktuelle Tour bis nach Ostern verschieben.

Beckers bedauert nun vor allem die erzwungene Hektik bei den Veranstaltern, die neue Termine für die abgesagten Shows finden müssten. In der Branche, aber auch bei den Kollegen sei eine große Unsicherheit spürbar. 2015 musste der 55-Jährige bereits eine Tour absagen, damals war er selbst erkrankt. „Das zieht noch mehr runter”, schildert Beckers, für den die Gesundheit jedoch an erster Stelle steht. Umso mehr freut er sich darauf, seine Shows nachholen zu können.

Kabarettist Jürgen Beckers hofft darauf, dass der Normalzustand schnell zurückkehrt. Foto: imago/Horst Galuschka/Horst Galuschka

Die Vorfreude auf Nachholtermine ist bei Agnes und Walter Danz noch sehr verhalten. Die Betreiber des Eschweiler Talbahnhofs durchleben derzeit eine der schwierigsten Phasen des altehrwürdigen Gebäudes als Bühne für Kultur. „Es ist momentan katastrophal”, bringt es Agnes Danz auf den Punkt. Besonders bis zur endgültigen Entscheidung der Landesregierung, das kulturelle Leben quasi still zu legen, waren sie in einer großen Unsicherheit gefangen und versuchten, Veranstaltungen nach Möglichkeit stattfinden zu lassen, um finanzielle Schäden abzuwenden. Das stieß nicht immer auf Verständnis bei Besuchern, die ihre Tickets zurückgeben wollten.

Nun ist der Betrieb durch die Kleinkunst Initiative Euregio e. V. bis nach Ostern still gelegt. Das gelte ebenso für das angeschlossene Bistro, in dem regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. Von der Gastronomie „leben wir”, stellt Walter Danz klar und übt sich in Zweckoptimismus. „Ich bin für uns guten Mutes.” Auch mit den Angestellten stehen die Betreiber in Kontakt, um Ausfälle abzufangen.

Das Ehepaar Danz und ihre Mitstreiter versuchen nun, alle Termine zu verschieben – eine Herkulesaufgabe. Das gelte auch für Veranstaltungen, die an anderen Orten ausgerichtet werden, etwa im Aachener Eurogress oder auch in der Festhalle Weisweiler. „Im Herbst wird es richtig rappeln”, sagt Walter Danz voraus, denn alle Veranstalter und alle Künstler müssen nun ihren Terminplan unter Zeitdruck komplett neu zusammensetzen. Das betrifft Agenturen, Künstler wie Gero Körner und das Ehepaar Danz gleichermaßen. Sie alle hoffen nun auf Hilfen durch das Land oder den Bund.

Beratungen im Ausschuss