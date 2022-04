Auszeichnung in Aachen : Christopher Clark erhält die Karlsmedaille 2022

Christopher Clark erhält am 19. Mai in Aachen die Karlsmedaille für europäische Medien. Foto: Alexander Hein Foto: Alexander Hein

Aachen Der Historiker gilt als einer der wichtigsten Chronisten der europäischen Geschichte. In Aachen wird er für seinen Einsatz für ein geeintes Europa sowie die transatlantischen Beziehungen ausgezeichnet.

Der Historiker, Autor und Fernsehmoderator Christopher Clark erhält am Donnerstag, 19. Mai, in Aachen die Karlsmedaille für europäische Medien, die „Médaille Charlemagne pour les Médias Européens“. Mit dieser Medaille wird seit dem Jahr 2000 im Umfeld der Karlspreis-Feierlichkeiten eine europäische Persönlichkeit oder Institution ausgezeichnet, die sich auf dem Gebiet der Medien in besonderer Weise um den Prozess der europäischen Einigung und um die Herausbildung einer europäischen Identität verdient gemacht hat. Die Laudatio hält die Fernsehmoderatorin und Journalistin Shakuntala Banerjee. Die Hörfunk- und Fernsehmoderatorin Sonja Marx wird die Verleihungszeremonie moderieren.

Mit Vergabe dieser 21. Karlsmedaille würdigt das Kuratorium des Vereins „Médaille Charlemagne“ die Verdienste Christopher Clarks als einer der wichtigsten Chronisten der europäischen Geschichte und seinen Einsatz für ein geeintes Europa sowie die transatlantischen Beziehungen. Der „australische Europäer“, Jahrgang 1960, der 2015 von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen wurde, lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge und ist Autor bedeutender Werke zur preußischen Geschichte.

Angela Katzy gestaltet die Medaille

Die Medaille selbst wird von der in Köln lebenden Schmuckdesignerin Angela Katzy gestaltet. Sie hat einen Durchmesser von etwa 10 Zentimetern und ist in 925er Silber gearbeitet. Der Lapislazuli ist in 750er Gelbgold gefasst, auch die innere Strebe ist in gelbgold gestaltet. Sie steht für den Strich, den Karl der Große einer Unterschrift gleich seinem Siegel selbst beifügte, da er selbst nicht schreiben konnte.