Bibliotheken und Verlage streiten : Zoff um das E-Book

Bücher schleppen und Fristen beachten war gestern. Wer mit der etwas anderen „Hardware“ klarkommt, entleiht und liest bequem – und obendrein „nahezu kostenlos“ – auf seinem E-Book-Reader. Foto: imago/Thomas Eisenhuth/imago stock&people

Aachen Bibliotheken wollen elektronische Bücher zeitnah zur Veröffentlichung in der „Onleihe“ anbieten, doch Verlage halten sie bewusst zurück. Die Debatte hat an Fahrt aufgenommen. Eine Lösung ist nicht in Sicht.