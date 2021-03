„The Hill We Climb“ von Amanda Gorman : Ein Gedicht, das Heilung verspricht

Heilende Kraft: Die US-amerikanische Lyrikerin Amanda Gorman, als sie ihr Gedicht „The Hill We Climb“ bei Bidens Amtseinführung vorträgt. Jetzt ist ihr Gedicht in deutscher Sprache bei Hoffmann und Campe erschienen. Foto: dpa/Patrick Semansky

Aachen Wer sie bei Joe Bidens Amtseinführung gesehen hat, war berührt, bewegt und entzückt – von der jungen, schwarzen Lyrikerin Amanda Gorman und von der poetischen Kraft und Zuversicht, die von ihren Worten ausging. Nun ist ihr Gedicht in Buchform bei Hoffmann und Campe erschienen.

Das Trump-Biest hatte die Bühne erst vor kurzem verlassen, die Schöne hat ihm mit einem Gedicht hinterhergewunken. „The Hill We Climb“ ist auch ein Appell an das amerikanische Volk und an die ganze Welt. Mit ihm hat Amanda Gorman den sprachlichen Kitt geliefert, den es braucht, um die Trump-Risse zu reparieren.

Natürlich war diese Inszenierung in ihrer Schwarz-Weiß-Sicht auch amerikanisch. Hier die strahlende Heldin, die Schöne, die das Böse nur mit Worten ausmerzt.

Ab Dienstag kann jeder Leser, jede Leserin die Gorman-Worte auf sich wirken lassen. Die deutsche Übersetzung von „The Hill We Climb – Den Hügel hinauf“ liegt bei Hoffmann und Campe in einer zweisprachigen Ausgabe vor.

Ein Therapeutikum

„Den Hügel hinauf“ ist von einer einfachen Schönheit, poetisch und gleichzeitig klar. Er ist in fast jeder Hinsicht perfekt austariert zwischen Pathos und dem Anspruch, Mut zuzusprechen und könnte damit ähnlich ikonografisch wie einst „I Have A Dream“ werden. Es wirkt therapeutisch wie ein Mantra, das den Amerikanern ihre Würde nach Jahren der Trump-Aggression zurückgeben soll und sogar jenen die Scham nimmt, die ihn vielleicht selbst gewählt haben. Das ist vielleicht das Besondere an diesem Text, dass er niemanden ausnimmt.

Muss man dabei davon sprechen, dass Gorman schwarz ist? Gorman selbst thematisiert ihre Identität in ihrem Gedicht: „Wir treten das Erbe eines Landes und einer Zeit an, da ein kleines, dünnes Schwarzes Mädchen, Nachfahrin von Sklavinnen, Kind einer alleinerziehenden Mutter, davon träumen kann, Präsidentin zu werden.“

Wäre ihr Traum bereits Wirklichkeit, wäre ihre Hautfarbe nebensächlich, käme es nur darauf an, mit welcher Menschenliebe sie antritt. Es wäre gleich, welche Herkunft, welches Geschlecht sie hat oder wen sie liebt. Und übrigens: Es wäre auch gleich, ob sie schön oder jung ist.

Die Debatte um Diversität

Aber in die Debatte von Diversität, Gendergerechtigkeit, Anti-Rassismus sind wir gerade erst eingestiegen. Und manche Diskussion zeigt, dass der Weg noch lang ist. Da ist zunächst die Diskussion um die Übersetzung des Gorman-Gedichtes. In den Niederlanden sollte die Übersetzerin Marieke Lucas Rijneveld den Auftrag bekommen. Sie war im vergangenen Jahr mit dem Booker Prize ausgezeichnet worden und ihr Werk weist auf der poetischen Ebene Analogien zu Gorman auf. Sofort kam Kritik auf, weil Rijneveld weiß ist (!) und man anzweifelte, dass sie sich tief genug in eine Schwarze hineinversetzen könne. Sie lehnte den Auftrag daraufhin selbst ab. In Spanien war dem männlichen Übersetzer mit dem Argument gekündigt worden, er habe nicht das richtige Profil.

Natürlich war diese Kritik beseelt davon, Rassismus zu bekämpfen. Ein Rassismus, der real existiert, und den man benennen muss, um ihn zu verändern. Aber wenn die Übersetzerin eines Buches die ähnliche Identität und dieselben Erfahrungen haben muss, dann führt das nicht zu mehr Diversität, sondern zu ihrer Umkehrung. Es bringt neuen Rassismus hervor.

Info Anmerkungen Amanda Gorman: „The Hill We Climb – Den Hügel hinauf“ erscheint am Dienstag im Verlag Hoffmann und Campe in einer zweisprachigen Ausgabe. (10 Euro, 64 Seiten). Manche Symbolik von Amanda Gorman lässt sich nicht ohne Hintergrund verstehen: In ihren Anmerkungen erklären die Übersetzerinnen zum Beispiel die hoch aufgeladene, sehr amerikanische Symbolik „The Hill“, die sich kaum übertragen lässt: „The Hill ist die Bezeichnung für das Capitol als Sitz der Legislative und somit Zentrum der amerikanischen Demokratie; als Bild verweist es auf die bereits 1630 von John Winthrop in seiner Predigt „A model of Christian Charity“ geprägte Metapher „city upon a hill“ für den Glauben der Puritaner, auserwählt zu sein zu einer Sendung (nämlich der Kolonisierung), angelehnt an Matthäus 5,14: „Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein.“

In der Literatur ist diese Forderung doppelt verhängnisvoll: Verhilft uns die Literatur nicht dazu, in viele Leben einzutauchen? Lässt sie uns nicht über unseren eigenen Horizont hinausblicken? Befähigt sie nicht dazu, ein anderes Leben unter anderen Bedingen zu verstehen und nachzuempfinden?

Der Verleger des Hanser Verlages Jo Lendle warnte davor, Identitätsfragen zur zwingenden Bedingung zu machen. Denn dann, so Lendle, könne in letzter Konsequenz nur Amanda Gorman persönlich sich selbst übersetzen.

In Deutschland ist der Hoffmann und Campe Verlag diesem sensiblen Thema mit einem Dreierteam begegnet. Drei Frauen haben Amanda Gormans Gedicht übersetzt, damit es wirklich in jede Richtung politisch korrekt zugeht: Uda Strätling, Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin schwarzer US-Literatur, die Rassismusforscherin Hadija Haruna-Ölker und Kübra Gümüsay, Netzaktivistin und Autorin.

Aber gleich, wie man die Diskussion entschieden hat, sie bezeugt, was der Politikwissenschaftler und Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl Armin Pfahl-Traughber vor anderthalb Wochen in der „Zeit“ schrieb: „Auch wenn die Identitätslinke auf ein anderes Thema und auf ein anderes Publikum zielt, so bestehen zwar nicht inhaltliche, wohl aber strukturelle Gemeinsamkeiten mit den Identitätsrechten. Kurz gesagt: Hinter den konträren ideologischen Vorzeichen lassen sich ein Antiuniversalismus und ein Menschenrechtsrelativismus ausmachen.“

Das genau passiert zum Beispiel in dem Moment, in dem man Menschen vornehmlich einer Gruppe zugehörig einordnet (Schwarze und Weiße) und dabei davon ausgeht, dass die eine Gruppe (Weiße) die andere Gruppe (Schwarze) dominiert und der Rassismus grundsätzlich nur in eine Richtung läuft.