Diskussion mit Arno Geiger : Der Roman „Unter der Drachenwand“ wird Abiturstoff in NRW

Der Schriftsteller Arno Geiger (li.) liest im Aachener St. Ursula Gymnasium aus seinem Roman „Unter der Drachenwand“. Eingeladen hatte Christoph Birken (re.), Koordinator für die Deutschlehrer-Ausbildung. Foto: Andreas Herrmann

Der Roman „Unter der Drachenwand“ von Arno Geiger ist in den Kanon für die Abiturprüfungen in NRW aufgenommen worden. Warum? Das und mehr erklärt der Autor bei einem Besuch in Aachen.