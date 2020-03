Kostenpflichtiger Inhalt: 20 Jahre Lit.Cologne : Der Lesehimmel auf Erden ist in Köln

Kunterbuntes Lesevergnügen: 20 Programmhefte hat das Kölner Literaturfestival Lit.Cologne bereits herausgegeben. Das erste Mal war 2001, die neue Ausgabe findet vom 10. bis zum 21. März statt. Foto: lit kolone

Köln Der Lesehimmel auf Erden ist ab Dienstag wieder in Köln zu finden, bei der Lit. Cologne. In einer Eisdiele fing die Geschichte von Europas größtem Literaturfestival an. Es wird in diesem Jahr 20 Jahre alt – ein Rückblick.