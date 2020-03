Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Besuch bei Erzähler Uwe Timm : Das Leben in den Zeiten von Corona

„Es ist ein einsames Tun“: Der in München lebende Uwe Timm gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern in Deutschland. Foto: imago/Gerhard Leber/Gerhard Leber

München „Das, was wir gerade erleben, ist die plötzliche Erkenntnis, dass wir offensichtlich nicht alles beherrschen“: Am 30. März feiert der große deutsche Erzähler Uwe Timm seinen 80. Geburtstag. Ein Besuch in München.