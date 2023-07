Stargeiger aus Aachen : Besonderes Heimspiel für David Garrett

„Mir ist es vollkommen egal, ob im Publikum drei oder 30.000 Zuschauer sitzen. Hauptsache ist, die Menschen kommen ins Konzert, um meiner Musik zu lauschen“: David Garrett. Foto: Christoph Köstlin

Interview Aachen „Das Leben auf Tour ist toll“, findet der Aachener Stargeiger David Garrett. „Es hat aber manchmal auch seine Schattenseiten.“ Über Luxus, Erfolg und das Publikum spricht er im Interview vor seinem Heimspiel bei den Kurpark Classix.

Der Stargeiger David Garrett kehrt in seine Heimatstadt zurück. Im vorigen Jahr veröffentlichte der gebürtige Aachener das Klassikalbum „Iconic“, mit dem er gerade auf Tour ist. Beim Open-Air-Konzert der Kurpark Classix wird der 42-Jährige am Samstag, 26. August, 20 Uhr, mit seinem Trio eigene Arrangements ikonischer Geigenwerke spielen, von Kreisler, Mozart, Fauré, Schubert und anderen. Vorher sprach er mit unserem Mitarbeiter Michael Loesl über die „Freundin“ Geige, Luxus und das große Kontinuum Musik.

Ihre „Iconic“-Konzertreise treibt Sie bereits seit Jahresbeginn im Zickzackmuster über den Globus, vor Ihnen liegen noch gute fünf Monate Hetzen von einem Auftritt zum nächsten. Wie geht es Ihnen ungefähr in der Mitte ihres Tour-Marathons, Herr Garrett?

David Garrett: Mir geht’s gut, danke. Es ist ein langes, intensives Jahr, das nicht weniger kräftezehrend weitergehen wird. Mein Team und ich sind sehr viel gereist, die schwierigste Zeit steht uns jedoch vermutlich noch bevor, mit Konzerten in Südostasien, Australien und Südamerika. Im November werde ich sicher an einen Punkt kommen, an dem ich mich in mein Apartment zurücksehne. Diesen Moment versuche ich im Moment noch, so weit wie möglich in die Ferne zu rücken.

Farin Urlaub von der Rockband Die Ärzte unternimmt nach Tourneen gerne Extremreisen, um sich wieder als Mensch beweisen zu können. Er meint, dass einem erfolgreichen Musiker während des Unterwegsseins von Bühne zu Bühne so viel Flausch ausgerollt wird, dass man eigentlich nur noch funktionieren muss. Wie sieht die Sache mit dem Flausch bei Ihnen aus?

Garrett: Richtig flauschig ist’s bei uns nicht, da beneide ich fast den Kollegen. Wir sind mit Autos, Zügen und Vans unterwegs, die ausreichend, aber nicht übermäßig Platz für acht Personen bieten. Wir sind eher ökonomisch unterwegs, ich lege auch keinen Wert auf eine Suite im Hotel. Es werden Doppelzimmer in anständigen Hotels gebucht, damit hat es sich. Mein Lebensstandard auf Tournee ist angenehm, aber nicht luxuriös. Dazu kommt, dass es in meinem Fall immer heißt: Nach der Tournee ist vor der Studioaufnahme des neuen Albums.

Sie Armer! Rauben Zeitzwänge nicht die Nerven?

Garrett: Man gewöhnt sich daran, einen durchorganisierten und sehr strukturierten Alltag zu haben. Natürlich gibt es Momente auf Tour, an denen man lieber zu Hause bei Freunden und Familie wäre, aber da muss man dann durch. Das Leben auf Tour ist toll, es hat aber manchmal auch seine Schattenseiten.

Zur Person David Christian Bongartz wurde am 4. September 1980 in Aachen geboren. Seit seinem vierten Lebensjahr lernte er Geige, zunächst unter der Ägide seines Vaters, eines Geigenauktionators. Mit fünf Jahren gewann er bereits einen Preis im „Jugend musiziert“-Wettbewerb. Mit 13 unterschrieb er einen Plattenvertrag beim renommierten Label „Deutsche Grammophon“. Nach dem Abitur am Aachener Einhard-Gymnasium studierte er am Londoner Royal College of Music. Mit 19 ging er nach New York, besuchte die Juilliard School und studierte unter anderem mit Itzhak Perlman. Den Nachnamen Garrett adaptierte er von seiner Mutter, einer gebürtigen US-Amerikanerin. Seine Crossover-Projekte verkaufen sich hunderttausendfach. 2013 spielte Garrett die Hauptrolle des Niccoló Paganini im Kinofilm „Der Teufelsgeiger“. Er lebt in Berlin und New York.

Muss man besorgt sein um Sie?

Garrett: Überhaupt nicht. Für einen Musiker ist es doch das Größte, vom Publikum angenommen zu werden und viele Konzertengagements zu haben. Wir haben im momentanen Tourblock bislang rund 40 Auftritte absolviert, von denen fast alle restlos ausverkauft waren. Warum sollte es mir nicht gut gehen, wenn es so gut läuft? Damit macht mein Publikum mir doch das schönste Kompliment überhaupt.

Bei Ihnen läuft's nicht nur gut, sondern seit mindestens anderthalb Jahrzehnten bestens. Hand aufs Herz: Ist der David Bongartz aus Aachen die weltweit gefeierte Bühnenfigur David Garrett mitunter leid?

Garrett: Wenn dem so wäre, bekäme es mir nicht gut, denn mit dem David Garrett sitze ich abends alleine im Hotelzimmer. In meiner Kindheit war ich aufgrund meines Alters natürlich irgendwie fremdbestimmt. Seit Beginn meines eigenständigen Künstlerlebens kann ich mich damit rühmen, nichts machen zu müssen, das nicht im Einklang mit meiner Persönlichkeit steht.

Fast schon Kurpark-Flair: David Garrett spielt im Trio, hier in Bad Staffelstein, am 26. August in Aachen. Foto: Jörg Kollenbroich

Glückwunsch! Die mitunter von Ihnen getragene verwegene Vintage-Kleidung ist also keine Verkleidung? Oder müssen Sie sich verkleiden, wenn Sie im Laden um die Ecke Ihr Obst kaufen?

Garrett: Mir wäre es zu anstrengend, mich verkleiden zu müssen, sowohl um erkannt zu werden als auch um nicht erkannt zu werden. Es gibt natürlich Menschen, die denken, dass ich sie kennen müsste, weil sie mich kennen. Das kann hier und da schon mal irritierend sein, aber grundsätzlich bekommen alle, die höflich fragen, ein Selfie oder Autogramme. Influencern, die auf Schritt und Tritt von 300 Leuten umgeben sind, geht es da vermutlich anders.

Was ist Luxus für Sie?

Garrett: Auf die Gefahr hin, abgedroschen zu klingen: Zeit ist Luxus für mich.

Wird Struktur nicht zunehmend zum größten Luxusgut unserer Zeit?

Garrett: Das stimmt, Struktur und damit auch Zeit werden in unserem schnelllebigen Alltag immer mehr zum Luxus. Mobiltelefone machen uns immer und überall erreichbar, und genau das macht das Leben natürlich auch anstrengender, weil immer und überall jemand etwas von dir will. Aus der Struktur ergibt sich wiederum Zeit, die man für seine Interessen nutzen kann.

Welchen Interessen folgen Sie nach Ihren gesammelten Erfolgen und dem Schaffen der globalen Bedeutung des Markennamens David Garrett?

Garrett: Mein Beruf ist mir sehr wichtig, und ich bin auch stolz darauf, was wir in all den Jahren erreicht haben. Aber das definiert mich natürlich nur zum Teil. Es gibt viele elementare Dinge im Leben, die nichts mit dem Musiker David Garrett zu tun haben, die der ständigen Erneuerung und Pflege bedürfen, zum Beispiel sind mir Freundschaften und meine Familie sehr wichtig.

Ist Ihre bedeutendste und wichtigste Freundin nicht die Geige?

Garrett: Sogar oder vielleicht gerade vor allem die verlangt mir jeden Tag aufs Neue Respekt ab, sie kann aber selbstverständlich nie wichtiger sein als die Menschen in meinem Umfeld. Als Musiker im Klassikbereich musst du die Geige beständig gnädig stimmen, wenn man so will, damit sie klingt, wie sie klingen soll. Ich muss ihr auch jeden Tag meine Körperhaltung anpassen. Automatismen sind für Instrumentalisten tödlich.

Denken Sie während Ihrer Bühnenauftritte noch manchmal an Ihr vierjähriges Selbst im Jahr 1985 zurück, als Sie während eines Konzerts von Henryk Szeryng erstmals Luftgeige spielten?

Garrett: In der Regel bin ich auf der Bühne hoch konzentriert, meine Gedanken schweifen dann nicht in Erinnerungen ab. In Aachen wird das beim Konzert Ende August logischerweise etwas anders sein. Die Bühne der Kurpark Classix ist ja nur ein paar Meter vom Eurogress entfernt, wo es damals zur Initialzündung für mein heutiges Dasein als Musiker kam.

Sie meinen sicher für Ihr Dasein als Klassik spielender Popstar. Sind die Bühnen in Aachen für den nicht längst viel zu klein geworden?

Garrett: Mir ist es vollkommen egal, ob im Publikum drei oder 30.000 Zuschauer sitzen. Hauptsache ist, die Menschen kommen ins Konzert, um meiner Musik zu lauschen. Ich werde ohnehin von Scheinwerfern geblendet und kann die Leute im Saal kaum sehen.

Die Tour zum Album: Mit „Iconic“ feiert David Garrett berühmte Melodien der Klassik und seine Vorbilder.

Ich bitte Sie! In Aachen besucht man Ihre Konzerte doch nicht nur, um Sie zu sehen, sondern auch, um von der stolz gefeierten Aachener „Ikone“ David Garrett gesehen zu werden.

Garrett: So wird es bei dem Freiluftkonzert an der Aachener Monheims­allee ja auch sein, es ist noch hell draußen, wenn wir auf die Bühne gehen.

Wir, das sind im Moment Sie, der Kontrabassist Rogier van Wegberg und der Gitarrist Franck van der Heijden. Im Trio spielen ist der vorletzte Schritt vor dem Dasein als Solo-Bühnenfigur. Müssen Sie sich in kleiner Besetzung viel mehr konzentrieren? Von einer Rockband oder einem Orchester flankiert, lassen sich nicht perfekt gespielte Töne besser kaschieren.

Garrett: Die Luftfeuchtigkeit entscheidet bei Open-Air-Konzerten über den Ton zumindest immer mit. Als Solist kann ich mich andererseits ohnehin nie verstecken, egal wie laut meine Begleitmusiker sind. Selbst wenn die Geige eine begleitende Rolle einnimmt, muss ich hundertprozentige Präsenz zeigen. Isaac Stern sagte mir mal: „Lass deine Geigentöne nie wie Unfälle klingen!“ Fehler geschehen, aber die muss man bewusst, mit Rückgrat akzeptieren, ohne Versteckspiel.

Welche war Ihre zuletzt erstandene CD?

Garrett: Die Jubiläumsedition von dem My-Chemical-Romance-Album „The Black Parade“ kaufte ich neulich noch mal und habe sie wieder rauf und runter gehört. Kürzlich beschäftigte ich mich zudem mal wieder mit dem Spannungsfeld zwischen improvisierter und notierter Musik. Frank Zappa sagte gerne, dass er nicht weiß, was geschieht, wenn er auf die Bühne geht, abgesehen davon, dass es 32 Takte in einer Strophe zu füllen gibt. Der improvisierte, während Brian May von Queen immer schon im Vorfeld weiß, was er spielen wird.

Brahms, Vivaldi, Fauré, Zappa, Brian May: Ist Ihre Plattensammlung riesig?

Garrett: Natürlich ist sie das, ich bin ja Musiker. Mir ist kein Musiker mit Scheuklappen bekannt. Der hätte seinen Beruf verfehlt. Genre-Unterscheidungen treffen andere, für Musiker ist die Musik ein einziges großes Kontinuum.

Bestünde die Möglichkeit, Brian May mal ein Stück von David Garrett spielen zu hören, oder bleiben Sie als Komponist weiterhin im Verborgenen aktiv?