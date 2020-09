Kostenpflichtiger Inhalt: Ausstellung im Kunsthaus NRW : Ausgebeutet und angebetet

Die „zweite Natur“ hat viele Gesichter: etwa im Himmel-Diptychon von Ludger Gerdes.

Aachen Was macht der Mensch mit der Natur? Das Kunsthaus NRW in Kornelimünster widmet sich dieser problematischen Beziehung in seiner neuen Sammlungsausstellung.