Kostenpflichtiger Inhalt: Aktuelle Coronalage : Inzidenz in Nordrhein-Westfalen gesunken

Die Inzidenz hat auch immer Auswirkung auf den Schulbetrieb. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Auch in der Städteregion Aachen und im Kreis Heinsberg sind die Zahlen laut RKI leicht rückläufig. In Düren steigen sie zum Vortag leicht an.