Nach der Flut : Im historischen Stolberger Rathaus scheint die Zeit stehengeblieben zu sein

Stolberg Das historische Rathaus in Stolberg ist bei der Flut im Juli 2021 stark beschädigt worden. Seitdem ist es nicht mehr nutzbar. Woran liegt das und wann wird sich das wieder ändern?

Augenscheinlich hat sich im historischen Rathaus in der Stolberger Innenstadt seit einigen Monaten nach der verheerenden Flut im Juli 2021 nicht viel getan. Der Putz an den Wänden ist abgeklopft, die Böden im Erdgeschoss sind entfernt, alle Räume sind leer. Nichts deutet darauf hin, dass das Gebäude am Kaiserplatz bald wieder genutzt werden kann.