Hochschulen in NRW : Zahl der Studierenden an RWTH und FH Aachen geht leicht zurück

Blick in den Hörsaal: An den Hochschulen in NRW ist die Zahl der Studierenden gesunken. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Interaktiv Düsseldorf/Aachen Die Zahl der an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen eingeschriebenen Studierenden ist zurückgegangen. Auch an RWTH und FH Aachen sind aktuell weniger Studentinnen und Studenten eingeschrieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Mittwoch sind zum aktuellen Wintersemester rund 1,8 Prozent weniger Studentinnen und Studenten an einer NRW-Hochschule eingeschrieben als noch im Wintersemester 2021/2022. Laut Bundesamt studieren derzeit 751.167 Menschen in NRW. Im vorigen Wintersemester waren es 764.565. Verringert hat sich laut Statistischem Landesamt auch die Zahl der Studienanfänger und -anfängerinnen – allerdings nur leicht.

An der Rheinisch Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen sind aktuell 47.099 Studierende eingeschrieben, das sind 308 weniger als im Wintersemester 2021/22 (47.407). An der Fachhochschule (FH) Aachen sind es 14.106 und somit 627 weniger als im Vorjahr (14.733). Auch die Zahl der Erstsemester ist an Aachens Hochschulen zurückgegangen: An der RWTH haben zum aktuellen Wintersemester 6029 Personen ein Studium begonnen – 214 weniger als im vorangegangenen Wintersemester (6243). Das Studium an der FH haben 1803 Personen aufgenommen, das sind 378 weniger als zuvor (2181).