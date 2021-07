Regionale Unterschiede : Weniger Studiengänge mit Numerus Clausus

Düsseldorf Nur noch gut 31 Prozent der Studiengänge in Nordrhein-Westfalen werden zum kommenden Wintersemester mit Numerus Clausus (NC) vergeben.

Während in Köln über die Hälfte der Studienangebote an den Hochschulen und Universitäten zulassungsbeschränkt sind (52 Prozent), sind es in Paderborn gerade einmal 10 Prozent. Das geht aus dem vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) veröffentlichten „Numerus-Clausus-Check 2021/22“ hervor. In Aachen sind 24 Prozent der Studiengänge mit NC belegt, in Münster und Düsseldorf 30 Prozent, in Bochum 37 Prozent, in Bielefeld 32 Prozent und in Essen 33 Prozent.