Alexander-von-Humboldt-Professur : RWTH-Informatiker mit höchstdotiertem Forschungspreis ausgezeichnet

Berlin/Aachen Der Informatiker Holger Hoos (RWTH) ist mit der Alexander-von-Humboldt-Professur, Deutschlands höchstdotiertem Forschungspreis, ausgezeichnet worden.

Holger Hoos gehört zu den 21 Spitzenforschenden, die am Dienstag in Berlin von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und dem Präsidenten der Humboldt-Stiftung, Hans-Christian Pape, mit Deutschlands höchstdotiertem Forschungspreis ausgezeichnet worden sind. Der 52-jährige Informatiker gilt als Pionier in der sogenannten automatisierten Konfiguration und in der Auswahl und Leistungsvorhersage von Algorithmen für anspruchsvolle Probleme in der Künstlichen Intelligenz (KI). Seine Forschung hat den Stand der Technik bei der Lösung eines breiten Spektrums anspruchsvoller Probleme der KI und verwandten Bereichen wie Operations Research und Bioinformatik erheblich verbessert.