Erste Prüfungen und Praktika : RWTH Aachen nimmt wieder Fahrt auf

RWTH-Studenten können wieder experimentieren: Wo die Abstände nicht eingehalten werden konnten, gibt es nun provisorische Stellwände. Foto: Harald Krömer

Aachen Als eine der ersten Unis Deutschlands geht die RWTH wieder Schritte in Richtung Normalbetrieb. Seit Montag finden die ersten Prüfungen statt. Auch Laborpraktika werden wieder durchgeführt, aber unter erschwerten Bedingungen.

Von Claudia Schweda und Helen Bielawa Leiterin Region & NRW

Normalerweise finden sich in den großen Laborsälen der RWTH Aachen bis zu 75 Studierende, die gleichzeitig ihre chemischen Experimente machen. In Corona-Zeiten sind es maximal 20. Und auch diese 20 betreten nicht gleichzeitig das Labor. Durch ein ausgeklügeltes Zugangssystem im Zehn-Minuten-Takt ist sichergestellt, dass selbst in den Vorräumen die derzeit notwendigen Hygienemaßnahmen bei den Chemie- und Biologiepraktika eingehalten werden können.

„Das war ein abenteuerlicher Prozess“, sagt der Chemieprofessor Paul Kögeler, der diesen Plan ausgearbeitet hat. Montag vor einer Woche sind die Chemiker mit dem System gestartet, das nun als Blaupause für die Biologen dienen soll. „Damit waren wir die erste Uni in NRW, möglicherweise sogar bundesweit, die die Laborpraktika wieder aufgenommen hat“, sagt Kögeler.

Mit zwei Wochen Verspätung hatte das Sommersemester am 20. April für die 780.000 Studenten in NRW begonnen. Die erste Zwischenbilanz ist positiv. Studierende und Lehrende treffen sich nun in Videokonferenzen, einige Dozenten nehmen Podcasts auf oder produzieren Videos. Andere stellen die Literatur online bereit. Aufgaben geben Studierende über digitale Lernplattformen ab. In Aachen haben die Server den ungewohnt großen Anforderungen eines Digitalsemesters standgehalten. „Das Rechenzentrum beobachtet ständig die Nutzlast“, sagt Aloys Krieg, Mathematikprofessor und RWTH-Prorektor für Lehre, „es hat noch keine Probleme gegeben.“

Der Innovationsschub

Obwohl auf diese Weise kaum Veranstaltungen ausfallen müssen, fehlt etwas. „Ich bin lieber im Hörsaal und sehe die Studierenden. Auf dem Bildschirm sehe ich bloß 100 Icons“, sagt Axel Görlitz, Professor für Physik an der Uni Düsseldorf. In der Videokonferenz fehle das direkte Feedback über Mimik und Gestik, die Lehre sei anonymer. Auch Aloys Krieg betont, dass dieser soziale Aspekt für den Studienerfolg wichtig sei: „Wenn man etwas nicht versteht, ist es tröstlich, wenn es dem Sitznachbarn auch so geht. Allein zu Hause muss man den inneren Schweinehund überwinden.“ In diesem Semester lernen Studenten und Dozenten, wo die digitale Lehre Vorteile bietet und was sie nicht ersetzen kann.

Katrin Lögering vom Landes-Astentreffen, der Vertretung der Studierenden, warnt: „Die Studierenden sollten keine Versuchskaninchen sein für die digitale Lehre.“ Viele hätten Nebenjobs verloren, müssten ihre Kinder betreuen oder besitzen keine passende Technik. Die Landesregierung hat darauf bereits reagiert. Sie hat die Regelstudienzeit um ein Semester erhöht, Online-Prüfungen und Freiversuche ermöglicht und den Hochschulen 20 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Davon sollten sie Mikrofone, Kameras und Softwarelizenzen kaufen. Viele Universitäten bieten Leihgeräte für Studierende an. Sie sollen wie geplant ihr Studium fortsetzen können, aber nicht müssen.

Besonders hart trifft die Situation praxisorientierte Studiengänge wie Sport, Chemie, Tanz oder Musik. „Die künstlerische Arbeit im Atelier, in Werkstätten oder im Tonstudio, das sind Dinge, die man per Audio oder Video nicht übertragen kann“, sagt Professor Thomas Grosse, Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Kunst- und Musikhochschulen. Dort beschäftigen sich Studierende in diesem Semester mehr mit der Theorie. „Sonst ist man immer fokussiert auf das nächste Konzert, jetzt konzentrieren wir uns auf das, was sonst auf der Strecke bleibt. Das hat auch eine gewisse Sinnhaftigkeit“, sagt Grosse.

Professor Kögeler hat für die RWTH Aachen das Problem gelöst. Dabei haben ihm die Bedingungen innerhalb der Labore in die Hände gespielt: Alle 17 Minuten werden die Säle durch Abzüge komplett entlüftet. Eine optimale Situation bei einem Angreifer wie dem Coronavirus, das über die Luft übertragen wird. Nur der Abstand von 1,5 Metern wird normalerweise in den Laboren unterschritten. Um ihn nun einzuhalten, mussten die Gruppengrößen verkleinert, zusätzliche Laborsäle dazugenommen und die Labore den ganzen Tag geöffnet werden. Ergebnis nach einer guten Woche mit einzelnen Nachsteuerungen: „Der Praktikabetrieb läuft ohne Einschränkung der Lernziele“, sagt Kögeler.

Auch Prüfungen dürfen wieder stattfinden – mit Mindestabständen und ohne Warteschlangen vor den Räumen. An der RWTH Aachen stehen beispielsweise noch etwa 400 Klausuren vom Wintersemester aus. „Wir haben am Montag mit den kleineren Prüfungen mit bis zu 100 Prüflingen angefangen“, sagt Krieg. Aber selbst in den Audimax mit eigentlich 1000 Sitzplätzen passten wegen der Abstandsregel nur 65 Prüflinge. Also werden viele Hörsäle parallel genutzt. Doch für die größte Klausur im Fach Maschinenbau Ende Juni haben sich 2200 Studierende angemeldet. „Das kriegen wir nicht in einem Rutsch durch“, sagt Krieg. Es werden zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Klausuren gestellt – und die RWTH fragt externe Gebäude an. „Wir denken an Sporthallen oder den Eurogress“, sagt der RWTH-Prorektor.

Von allen NRW-Hochschulen ist zu hören, dass die aktuelle Situation für die Lehre ein Innovationsschub ist. Studierende können selbst entscheiden, wann, wo und in welchem Tempo sie lernen. Neue Konzepte und Tools werden ausprobiert. „In den letzten sechs Wochen haben wir mehr geschafft als in den letzten drei Jahren“, sagt Thomas Grosse, der auch Mitglied im Vorstand Digitale Hochschule NRW ist.