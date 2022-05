Wissenschaftsjournalistin : Mai Thi Nguyen-Kim bekommt Aachener Ingenieurpreis

Wird in Aachen ausgezeichnet: Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. Foto: Viet Nguyen-Kim

Aachen Mai Thi Nguyen-Kim ist eine der profiliertesten Vermittlerinnen von Wissenschaft in Deutschland – auf Social Media, Youtube und im Fernsehen. Am 3. September wird sie in Aachen ausgezeichnet.

„Mit Formaten und Sendungen wie ‚maiLab‘, ‚Terra X‘ und ‚MAITHINK X – die Show‘ steht sie für moderne, mitreißende und gewinnende Wissenschaftskommunikation“, heißt es in der Pressemitteilung der RWTH Aachen. Mai Thi Nguyen-Kim wird daher im September mit dem Aachener Ingenieurpreis ausgezeichnet. Das teilte die Hochschule am Freitag mit.

Ihr YouTube-Kanal „maiLab“ hat mehr als 1,4 Millionen Abonnenten, die Sendungen dort wurden seit September 2016 mehr als 120 Millionen mal aufgerufen. Präsent ist sie darüber hinaus im TV: Mit Ranga Yogeshwar (bis November 2018) und Ralph Caspers moderierte sie „Quarks“, wechselte dann zum „Terra X“-Team, mit „MAITHINK X“ hat sie bei ZDFneo mittlerweile eine eigene (Wissenschafts-) Unterhaltungsshow. Darüber hinaus schrieb sie zwei Bücher, „Komisch alles chemisch“ und „Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit“, und landete damit in den Bestsellerlisten ganz vorne.

Im Zuge der COVID-19-Pandemie kommentierte sie in den „Tagesthemen“ und wurde von der zu dieser Zeit amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel öffentlich für die verständliche Darstellung gelobt. Sie wurde mit öffentlicher Anerkennung und Preisen (etwa dem Grimme-Preis und dem Nannen-Preis) geehrt und mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Gleichzeitig füllten Verschwörungstheoretiker ihr digitales Postfach mit üblen Schmähungen. Ihre Energie und ihr Mut, über Wissenschaft zu sprechen, sei dennoch ungebrochen, heißt es von Seiten der RWTH.

Für ihr erfolgreiches Wirken als Wissenschaftsjournalistin wird sie am Samstag, 3. September, ab 19 Uhr in einem festlichen Akt im Krönungssaal des Aachener Rathauses ausgezeichnet.

Der Aachener Ingenieurpreis ist eine gemeinschaftliche Auszeichnung der RWTH und der Stadt Aachen. Jährlich ausgezeichnet wird eine Persönlichkeit, die mit ihrem Schaffen einen maßgeblichen Beitrag zur positiven Wahrnehmung oder Weiterentwicklung des Ingenieurwesens beziehungsweise der Wissenschaften geleistet hat. Die Auszeichnung wird bereits zum achten Mal verliehen.

