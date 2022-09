Pandemie und Energiekrise : Hochschulen stehen vor schwierigem Wintersemester

Die Corona-Pandemie und die Energiekrise sind zwei der Herausforderungen für die Hochschulen im kommenden Winter (Symbolbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Wie können die Hochschulen ohne drastische Einschnitte Energie sparen? Wissenschaftsministerin Brandes und Hochschulvertreter blicken auf den Beginn des Wintersemesters.

Mit dem Start des Wintersemesters rücken die Studienbedingungen in Zeiten der Energiekrise in den Fokus. NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) und Vertreter der Landesrektorenkonferenzen äußerten sich in Düsseldorf zur Situation an den Hochschulen.

Angesichts kräftig gestiegener Kosten stehen auch die Hochschulen vor der Herausforderung, Energie zu sparen. Auf der anderen Seite soll sichergestellt werden, dass der Lehrbetrieb im Wintersemester in der Regel in Präsenzvorlesungen stattfinden kann. Auch die Auswirkungen auf Mensen und Bibliotheken waren ein Thema.

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wollen demnach ohne drastische Einschränkungen in Lehre und Forschung mindestens 20 Prozent Gas einsparen. „Es ist das klare gemeinsame Ziel von Land und Hochschulen, dass die Hochschulen geöffnet bleiben können und dass das Wintersemester ein Präsenzsemester wird“, sagte Brandes.

Damit dies möglich sei, müssten auch die Hochschulen ihren Beitrag zum Energiesparen leisten. Sie hätten sich gegenüber dem Ministerium freiwillig dazu verpflichtet, in diesem Winter ihren Gasverbrauch um mindestens 20 Prozent zu reduzieren. Ziel sei es dabei, die Auswirkungen auf die Studierenden so gering wie möglich zu halten. Gespart werden soll nach Angaben des Ministeriums vor allem durch eine geringere Heizungstemperatur in den Hochschulgebäuden.

Die Zahl der Studierenden geht in Nordrhein-Westfalen währenddessen voraussichtlich erneut leicht zurück. Nach ersten Schätzungen der Hochschulen sind im jetzt startenden Wintersemester rund 745.000 Studierende eingeschrieben, wie das NRW-Wissenschaftsministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das bedeutet einen Rückgang um 1,5 Prozent beziehungsweise 11.000 Studierende im Vergleich zum Wintersemester 2021/2022.

Bei den Studienanfängern betrage der Rückgang 2,6 Prozent auf 87.000. Damit seien etwa 2500 Studierende weniger im ersten Semester eingeschrieben als vor einem Jahr.

Das Wissenschaftsministerium erklärte, die Studierendenzahlen in Nordrhein-Westfalen blieben aber auf hohem Niveau. Die Kultusministerkonferenz der Bundesländer geht in ihren Berechnungen für die nächsten Jahre von gleichbleibenden bis leicht rückläufigen Studierendenzahlen in Deutschland aus.

Das Statistische Landesamt NRW hatte bereits für das Wintersemester 2021/22 einen Rückgang der Studierendenzahl verzeichnet. Die meisten Studierenden gab es 2018/19 mit knapp 774.000.

In NRW gibt es insgesamt 14 öffentlich-rechtliche Universitäten, 16 öffentlich-rechtliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften, 7 staatliche Kunst- und Musikhochschulen, 26 anerkannte private und kirchliche Hochschulen sowie 5 Verwaltungshochschulen.

(dpa)