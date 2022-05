Feuerwehreinsatz in Aachen : Glutnester an Bahnschwellen zwischen Hauptbahnhof und Rothe Erde

Nach Instandsetzungsarbeiten an den Gleisen entstanden Glutnester, die die Feuerwehr zügig löschen konnte. Foto: dpa/Christophe Gateau

Aachen An den Gleisen zwischen dem Aachener Hauptbahnhof und Rothe Erde kommt es am frühen Nachmittag zu einem Feuerwehreinsatz. Kleine Glutnester an den Bahnschwellen waren der Grund.