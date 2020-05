Raus, raus, raus! : Drei regionale Wandertipps für das Pfingstwochenende

Sie wollen am Pfingstwochenende wandern gehen? Auf Instagram stellen wir Ihnen drei Wanderwege vor. Foto: MHA/Ines Kubat

Interaktiv Monschau/Jülich/Heinsberg In der heimischen Natur wandern gehen: In Corona-Zeiten ist das für viele Menschen eine angenehme Abwechslung vom Alltag. Falls Sie für das Pfingstwochenende noch nach einer Tour suchen: Wir stellen Ihnen drei Wanderwege in der Region vor.

Wandern vor der eigenen Haustür? Bis vor wenigen Monaten löste diese Aussicht auf Freizeitgestaltung bei vielen Menschen und insbesondere jüngeren Generationen höchstens ein müdes Lächeln aus. Doch das Wandern erlebt eine kleine Renaissance – dank Corona suchen immer mehr Menschen nach kleinen Fluchten aus dem Alltag in die Natur.

Zum Glück haben wir in unserer Region eine absolut vielfältige Landschaft: Berge in der Eifel, Auen bei Aachen und Waldseen bei Heinsberg. Also schnüren Sie sich doch über Pfingsten vielleicht auch mal wieder die alten Wanderschuhe. Wir stellen Ihnen hier drei tolle Rundwege in unserer Region vor, auf denen man vor allem eins kann: die Natur genießen. Die Wanderwege werden auch in den Stories auf unserem Instagramaccount west_eck vorgestellt. Viel Spaß!

Birgeler Urwald

Der sogenannte Birgeler Urwald ist ein Premium-Wanderweg von Wasser.Wander.Welt im Kreis Heinsberg. Man startet auf dem Parkplatz oberhalb vom Haus Wildenrath bei Wegberg und läuft zunächst zur Naturschutzstation. Dort angekommen kann man allerhand zur Tier- und Pflanzenwelt der Region lernen. Weiter geht es über den Naturerlebnisweg und durch die Mischwälder mit besonders hohen Farnen zur Wallfahrtskapelle Birgelener Pützchen.

Das Birgelener Pützchen bei Wassenberg. Foto: MHA/Janina Schellartz

Der Weg führt von dort aus über einen Kreuzweg mit Heiligenfiguren bis hin zum Westwall. An mehreren Stellen kann man Überreste von Bunkern und Schützengräben aus den Weltkriegen sehen. Zurück geht es dann über einen verlassenen Bahndamm und durch das Schaagbachtal wieder zum Haus Wildenrath.

Die Strecke ist 14,9 Kilometer lang, kann aber im Wald an mehreren Stellen abgekürzt werden. Wegen des lockeren Waldbodens lohnt es sich, gutes Schuhwerk zu tragen. Außerdem sollten Wanderer eigenen Proviant mitbringen, da es keine Einkehrmöglichkeiten direkt am Wanderweg gibt.

Die Strecke wird am Samstag, 30. Mai, auf Instagram vorgestellt.

Sophienhöhe

Der rund zwölf Kilometer lange Rundwanderweg führt hinauf auf die Sophienhöhe zum höchsten Punkt Jülichs, dem Jülicher Kopf. Die Route dauert etwa vier Stunden, eine Möglichkeit zur Einkehr gibt es nicht, deshalb ist Rucksack-Verpflegung gefragt. Festes Schuhwerk und eine Flasche Wasser sollten auch nicht fehlen, denn bis zum Jülicher Kopf überwindet man rund 200 Höhenmeter.

Der Ausblick von der Sophienhöhe bei Jülich. Foto: MHA/Caroline Niehus

Oben angekommen, ist dieser Ort ein idyllisches Plätzchen für eine Pause und ein kleines Picknick. Weitere Highlights der Wanderung sind das Höller Horn, eine Sukzessionsfläche, auf der die Natur sich selbst überlassen wurde, und ein Aussichtspunkt auf der Achse der ehemaligen Bundesstraße 55, von dem aus man einen wunderbaren Weitblick hat.

Die Strecke wird am Pfingstsonntag, 31. Mai, auf Instagram vorgestellt.

Unterwegs in Mützenich

Dieser Rundwanderweg strotzt nur so vor schönen Ausblicken. Auf 7 Kilometern führt er Wanderer einmal um den Ort Mützenich herum.

Der Wanderweg rund um Mützenich. Foto: MHA/Andreas Gabbert

Los geht es auf dem Wanderparkplatz in Mützenich in Richtung Eupener Straße und Wohngebiet. Doch sobald man den Ort verlässt: Natur pur. Auf einem kleinen von Hecken und Buchen gesäumten Pfad läuft man ein Stück auf dem Eifelsteig – und zwar entlang eines idyllischen Bachlaufs. Auf dem Vennbahnweg sollte man sich dann etwas vor den schnelleren Radfahrern in Acht nehmen – doch wir biegen schnell ins Mützenicher Heckenland ab. „Augen auf“ heißt es hier, denn überall kann man riesige Quarzitblöcke ausmachen – sie werden im Volksmund auch „Vennwagge“ genannt. Hoffentlich haben Sie noch etwas Puste – denn nun müssen ein paar Höhenmeter überwunden werden zum „Steling“ – dem höchsten Punkt der Städteregion. Belohnt wird man dafür ab jetzt mit tollen Panoramen – unter anderen ins Siebengebirge, wenn man wenig später den sogenannten „Eifelblick“ erreicht hat. Über idyllische Wiesenwege gelangt man schließlich zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung.

Auch wenn der Weg nicht so lang ist – denken Sie an gutes Schuhwerk!