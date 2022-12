Kostengünstige und kinderfreundliche Ausflugstipps : Spiel und Spaß im Advent

Spannend für Kinder, erholsam für die Eltern - und dazu auch noch kostenfrei zu besuchen: der Tierpark in Alsdorf. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Special Region Morgen, Kinder, wird’s was geben! Und davon jede Menge: Kultur, Natur, Sport und Wissenschaft für Groß und Klein. Ein kostengünstiger Winterspaß in der Region.

Es ist Advent – die gemütliche Zeit des Wartens mit Plätzchenbacken, Wichteln und Geschenkebasteln. In der Kita wird gesungen, zu Hause dekoriert, und so langsam kommen alle zur Ruhe. Doch obwohl die Tage kürzer werden, werden sie für Eltern eben auch gefühlt länger. Die lieben Kleinen wollen beschäftigt werden – und das trotz des nasskalten Wetters. Gut, dass in der Region auch im Winter eine Menge los ist! Wir haben zehn Highlights für jedes Alter und jedes Gemüt zusammengetragen: Zeitreisen führen ins Mittelalter, über historische Schienen und in die nahe Zukunft. Ob hoch zu Pferde, in die Lüfte oder mit einem Sprung ins tiefe Blau. Wir haben Angebote ausgekundschaftet, die Groß wie Klein verzaubern und zudem das Weihnachtsbudget schonen.

Schwimmhalle Süd in Aachen

Die Schwimmhalle Süd in Aachen bietet Badespaß für jedes Alter. Für laufende Meter gibt es den Kleinkinderbereich mit Bachlauf, einem Planschbecken sowie einem Ruhebereich. Dieser bleibt auch in der Energiekrise gut geheizt. Eltern gönnen sich eine wohltuende Massage unter der Massagedusche oder an den acht Massagedüsen im Lehrschwimmbecken, das mit immer noch angenehmen 30 Grad Celsius auch im Winter eine schöne Entspannung bietet. Im großen Becken können Besucher in großen Bahnen den Alltag an sich vorbeiziehen lassen. Mit einem Sprung aus einem oder drei Metern Höhe findet auch der quirligste Teenie eine sofortige Abkühlung. Ein kostengünstiger Spaß, der am Abend seliges Einschlafen in jeder Altersgruppe garantiert. Geöffnet hat die Südhalle montags, mittwochs und freitags von 6.30 bis 21 Uhr, dienstags, samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 Uhr bis 17 Uhr. Eintritt für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder ab sechs Jahren 2,30 Euro, für jüngere ist er kostenlos. www.aachen.de

Die Schwimmhalle Süd in Aachen: ein kostengünstiger Spaß, der am Abend seliges Einschlafen in jeder Altersgruppe garantiert. Foto: dpa/Federico Gambarini

Tierpark Alsdorfer Weiher

Das Broichbachtal begeistert nicht nur Wanderer. Weiher, Wälder und ausgebaute Wege mit Trimm-dich-Pfaden locken auch Familien in dieses Idyll. Familien kommen hier, im Tierpark Alsdorfer Weiher mit seinen über 20 Tierarten, voll auf ihre Kosten. Zeitgleich entstehen diese erst gar nicht, denn seit über 50 Jahren ist der Eintritt kostenfrei. Allein der Parkplatz für die Familienkutsche muss bezahlt werden (drei Euro für den gesamten Tag). Alle Einnahmen kommen dem Erhalt und der Pflege des Parks zugute. Eine behindertengerechte Toilette und ein Babywickelraum sind vorhanden. Picknicken ist grundsätzlich erlaubt, wenn auch der Kindergeburtstag vorher anzumelden ist. Auch frei laufende Tiere mögen Chips-Teller … Tierfutter kann am Eingang gegen ein kleines Entgelt erworben werden. Mit der Buslinie 51 ab Haltestelle „Alsdorf, Kellersberg Weiher“ ist der Tierpark schnell zu erreichen. Geöffnet ist er von 9 bis 18.30 Uhr. www.tierpark-alsdorf.de

Waldtieren, aber auch exotischen Vertretern ganz nahekommen, können Besucher des Tierparks in Alsdorf. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Cineplex Aachen und Alsdorf

Das erste Mal ins Kino gehen: Längst schon schaut der Nachwuchs nicht mehr in die (Fernseh-)Röhre. Home Cinema ist der Zauberbegriff. Nichts geht jedoch über den guten, alten Kinobesuch. Das Cineplex mit Standorten in Aachen und Alsdorf hat für die allerjüngsten Kinobesucher eine neue Vorstellungsreihe entwickelt. „Mein erster Kinobesuch“ zeigt Kinderfilme mit überschaubarer Länge. Ohne Werbung und Vorprogramm führen sie direkt ins visuelle Vergnügen. Die Lautstärke wird reduziert und ein gedämmtes Licht bleibt während der gesamten Vorstellung angeschaltet. Alle Filme sind ohne Altersbeschränkung freigegeben. Sitzerhöhungen gibt es am Eingang des Kinosaals. Auch für Buggys ist genügend Platz vorgesehen. Und mit vier Euro pro Ticket ist es ein kostengünstiger Spaß für die ganze Familie. www.cineplex.de/aachen www.cineplex.de/alsdorf

Das Cineplex mit Standorten in Aachen und Alsdorf hat für die allerjüngsten Kinobesucher mit „Mein erster Kinobesuch“ eine neue Vorstellungsreihe entwickelt. Foto: Cineplex Aachen

Die kleine Theaterfabrik

Ein Weihnachtsmärchen mit Kaiser Karl? Ja, das gibt es! In einem Puppenspiel greift das Theater Jurakowa-Projekt in der Kleinen Theaterfabrik die slawische Volkssage des Väterchen Frost auf, garniert mit einem Schuss Aachener Stadtgeschichte! Aufführungen gibt es am 3., 4., 10. und 11. Dezember von 15 bis 16 Uhr für Kinder ab fünf Jahren. Wer an diesen Tagen keine Zeit findet, kann Väterchen Frost auch im Puppenspiel „Weihnachten bei Mascha und den drei Bären“ begegnen. Dort können bereits vierjährige Kinder zuschauen. Diese Aufführungen sind am 18. und 24. Dezember von 15 bis 16 Uhr. Der Eintrittspreis bei beiden Puppenspielen beträgt jeweils zehn Euro. www.jurakowaprojekt.de

In einem Puppenspiel greift das Theater Jurakowa-Projekt in der Kleinen Theaterfabrik die Sage des Väterchen Frost auf, garniert mit einem Schuss Aachener Stadtgeschichte. Foto: Andreas Schmitter

Energeticon

Kinder haben viel Energie – doch wissen sie auch, woher die Power für Fön, Backofen und Computer kommt? Im Energeticon in Alsdorf können Kinder ab sechs Jahren an jedem ersten Samstag des Monats um 11 Uhr dieser Frage nachgehen. Bei den „Young-Energy-Führungen“ geht es um die Umlaufbahn der Sonne am Himmel, um die alte Bergmannswelt und die Solarenergie. Wie viel Energie der eigene Körper hat, kann man auf einem Wärmebild bestaunen oder diese auf dem Flugrad gleich selbst in Strom umwandeln. Kosten: elf Euro pro Person, bis fünf Jahre ist der Eintritt frei. www.energeticon.de

Bei den „Young-Energy-Führungen“ im Energeticon geht es um die Umlaufbahn der Sonne am Himmel, um die alte Bergmannswelt und die Solarenergie. Foto: ZVA/Harald Krömer

Kinderstadtführungen in Aachen

Stinkewasser, Printen und immer wieder ein wütender Teufel: Aachen ist voll von Merkwürdigkeiten, die es so in keiner anderen Stadt gibt! Wieso scheiterte der Teufel immer wieder an den schlauen Aachenern? Wieso riecht das Thermalwasser so stark? Und wie groß war eigentlich Karl der Große? Diesen und anderen Fragen gehen drei interaktive Kinderstadtführungen auf den Grund. Martina Fey ist Stadtführerin im Auftrag des Aachener Tourist Service und führt seit elf Jahren auch die Kleinsten durch die Kaiserstadt. Ob in einer Stadtrallye (zwei bis zweieinhalb Stunden), in der Altstadtführung „Aachener Teufeleien“ (anderthalb Stunden) oder mit der Puppe Karlchen auf Entdeckungstour durch die Aachener Innenstadt (anderthalb Stunden) kommen hier alle Altersklassen auf ihre Kosten. Preise auf Anfrage. www.stadtfuehrungen-aachen.com

Martina Fey ist Stadtführerin im Auftrag des Aachen Tourist Service und führt seit elf Jahren auch die Kleinsten durch die Kaiserstadt. Foto: www.medien.aachen.de/aachen tourist service

Spielpark Fridolino

Manchmal fällt einem einfach die Decke auf den Kopf. Da braucht es einen Ort zum Toben und Spaß haben! Der Spielpark Fridolino in Hückelhoven-Brachelen liegt mit dem Auto rund 40 Minuten von Aachen entfernt. Es gibt eine Hüpfburg in Form eines Piratenschiffs, einen (kleinen) Höhenflug auf dem Riesenrad oder die Mutprobe, vom Gummivulkan herunterzurutschen. Jedes Kinderalter wird berücksichtigt. So gibt es auch einen Kleinkinderbereich für Kinder bis fünf Jahre. Nach einigen Stunden Trampolin ist auch das letzte Kind müde. Eine ruhige Heimfahrt ist garantiert. Montags, donnerstags und freitags ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet, samstags, sonn- und feiertags sowie in den Ferien von 11 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt für Kinder unter einem Jahr ist frei. Kinder ab zwei Jahren zahlen neun Euro, Erwachsene drei Euro Eintritt. Rollstuhlfahrer zahlen keinen Eintritt. www.fridolino.de

Ein Ort zum Toben und Spaß haben: Der Spielpark Fridolino in Hückelhoven-Brachelen liegt mit dem Auto rund 40 Minuten von Aachen entfernt. Foto: Nicola Gottfroh

Ponyhof Meisel

Kinder lieben Tiere. Tiere beruhigen und lehren uns, gut mit der Natur umzugehen. Auf dem Ponyhof Meisel kann man diesen Umgang einüben. In einer privaten Putz- und Knuddelstunde lernt das Kind in Begleitung einer Bezugsperson, sich um ein Pony zu kümmern, es zu striegeln und sich ihm vertrauensvoll zu nähern. Kleine Abenteurer können auch gleich hoch zu Ross à la „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ einen einstündigen Ausritt in den Aachener Stadtwald machen. Möglich ist dies montags bis freitags von 12 Uhr bis eine Stunde vor Anbruch der Dunkelheit, sonntags und feiertags bereits ab 11 Uhr. Die Putz- und Knuddelstunde kostet 15 Euro, der Ponyverleih 15 Euro. www.ponyhofmeisel.de

Auf dem Ponyhof Meisel können Kinder den Umgang mit Ponys einüben und auf dem Rücken der Tiere durch den Wald reiten. Foto: dpa/Wolfram Steinberg

Selfkantbahn

Laut entweicht der Dampf aus dem Schornstein, schnaubend nimmt die alte Bahn an Fahrt auf. Die Selfkanbtbahn ist die letzte schmalspurige Dampfkleinbahn in Nordrhein-Westfalen, eine wunderschöne alte Dampflok, die auch im Winter mit eigenem Museum Groß und Klein zum Staunen bringt. 70 Jahre verband sie den ländlichen Raum zwischen Geilenkirchen und dem Selfkant, bis sie 1971 vom Auto als bevorzugtem Verkehrsmittel abgelöst wurde. Seit Ende November ist der Nikolaus wieder mit an Bord. Vom Bahnhof Gillrath geht es über fünfeinhalb Kilometer Gleise in Richtung Schierwaldenrath. In Stahe steigt der Nikolaus aus seinem historischen Schlitten in die Bahn ein und begrüßt die kleinen Fahrgäste. Diese erwartet an Bord eine Bescherung. Am festlich geschmückten Bahnhof Schierwaldenrath gibt es zudem eine Stärkung, bevor es wieder zurück nach Gillrath geht. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder von vier bis 15 Jahren vier Euro für die Fahrt. Kinder bis zum vollendeten vierten Lebensjahr haben freie Fahrt. Mit der Familienkarte (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) ist man mit 22 Euro dabei. Voranmeldung notwendig. Geburtstagskinder haben freie Fahrt. www.selfkantbahn.de

Seit Ende November ist der Nikolaus wieder mit an Bord der Selfkantbahn. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Burg Satzvey

Duftige Lebkuchen, wärmende Feuer und ein mittelalterliches Krippenspiel vor einer wunderschönen Kulisse: Das ist die traditionelle Burgweihnacht auf Burg Satzvey in Mechernich. Seit mehr als 15 Jahren zieht das weihnachtliche Treiben der Gaukler und fahrenden Händler die Familien zahlreich in die Zeltstadt vor der Burg. Dort kann man traditionelles Handwerk wie das Spinnen von Wolle oder das Schmieden ritterlicher Schwerter begutachten. Mehrmals täglich wird die Weihnachtsgeschichte aufgeführt. Die Kostüme stammen aus der Stauferzeit. In Latein und Mittelhochdeutsch proklamiert, wird die Geschichte fürs Publikum verständlich übersetzt. Kinder können auch ihre Wunschzettel an den Weihnachtsmann in einen Briefkasten einwerfen. Seine Weihnachtselfen verstecken kleine Geschenke in den Kapuzen der Besucher. Die Burg öffnet ihre Pforten samstags von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen zehn Euro im Vorverkauf, an der Tageskasse zwölf Euro; für Kinder ab vier Jahren zahlen fünf Euro im Vorverkauf, an der Tageskasse sechs Euro. Die Familienkarte (zwei Erwachsene und zwei Kinder) ist für 25 Euro im Vorverkauf, an der Tageskasse für 30 Euro erhältlich. www.burgsatzvey.de

Seit mehr als 15 Jahren zieht das weihnachtliche Treiben der Gaukler und fahrenden Händler viele Besucher zur Burgweihnacht in Satzvey. Foto: Mike Göhre