Kunst unter Bäumen : Museumsinsel Hombroich bietet mehr als wilde Natur

Aachen Erleben statt einordnen: Auf der Museumsinsel Hombroich nahe Grevenbroich genießen Besucher die wilde Natur und besondere Werke von namhaften Künstlern.

Gehen wir ins Museum oder wollen wir ins Grüne? Die Frage erübrigt sich, wenn man sich entscheidet, der Museumsinsel Hombroich nahe Grevenbroich einen Besuch abzustatten. Hier ist in den letzten 33 Jahren ein wohl in Europa einmaliges Gebilde aus Architektur, Natur und Kunst entstanden. Viele Wege führen durch das 21 Hektar große Gelände nahe der Autobahn A46, Plätze zum Ausruhen und genießen der Natur gibt es genug, die Besucher, Groß oder Klein, können in Ruhe alles auf sich einwirken lassen. Und da die Natur dem Wechsel der Jahreszeiten unterworfen ist, gibt es das ganze Jahr über immer wieder neue Bilder der Landschaft zu entdecken.

Begehbare Skulpturen

Müller, der 2007 starb, sammelt vor allem ostasiatische Kunst, archäologische Funde, aber auch eine breite Palette mit Malereien, Assemblagen, Installationen und Möbeln. So finden sich Werke von Matisse und Rembrandt in direkter Nachbarschaft mit Khmer-Kunst aus Kambodscha und Feder-Umhängen aus Peru oder Gegenständen von Bauhauskünstler Marcel Breuer, von Hans Arp, Kurt Schwitters oder Yves Klein. Außerhalb der Gebäude finden sich, manchmal etwas versteckt im hohen Gras oder den stark belaubten Bäumen, Skulpuren wie die von Beuys-Schüler Anatol Herzfeld. So bildet beispielsweise sein „Parlament“ mit Stühlen aus rostigem Stahl einen riesigen Kreis an einer Eiche.