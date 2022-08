Nicht verpassen! : Das sind unsere Kulturtipps für die kommenden Tage

Aachen Das Wochenende naht. Kulturell hat die Region wieder viel zu bieten, auch in der kommenden Woche. Wir haben für Sie wie immer einen Überblick mit den besten Tipps zum Feiern, Mitsingen und Entdecken zusammengestellt.

Konzerte

Ob Klassik, Jazz oder Pop: In den kommenden Tagen ist für jeden etwas dabei. Allein bei den Kurpark Classix, die von Freitag bis Mittwoch direkt neben dem Kurhaus an der Monheimsallee in Aachen stattfinden, wird eine bunte Mischung verschiedener Musikrichtungen präsentiert. Zum Auftakt am Freitag gibt es ab 20 Uhr „A Night At The Opera: Unter den Sternen“, am Samstag ab 20 Uhr geht es mit Silbermond weiter, ein Höhepunkt ist sicherlich das Crossover-Konzert von Mando Diao und dem Sinfonieorchester Aachen.