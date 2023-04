Neu im Kino: „Einer für alle! Alle für einen!“ : Viel Action und nur wenig Leichtigkeit

François Civil ist D'Artagnan in „Die drei Musketiere“. Foto: Constantin Film

Wieder mal die drei Musketiere! Die starbesetzte Neuverfilmung des berühmten Abenteuerromans von Alexandre Dumas kann leider nicht mit Witz, Fantasie und Originalität punkten.

„Einer für alle! Alle für einen!“ Ein Aufruf, der immer mal wieder durch die Filmgeschichte hallt, zuletzt in „Die drei Musketiere“ (2011) von Paul W. S. Anderson und im gleichnamigen Film von Stephen Herek aus dem Jahr 1993; am beeindruckendsten allerdings in den Verfilmungen von George Sidney (1948) und Richard Lester (1974). Der Klassiker des französischen Schriftstellers Alexandre Dumas ist nicht totzukriegen; zu attraktiv sind die Zutaten von Liebe, Action und historischem Flair.